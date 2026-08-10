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Kaynak: Haber Merkezi

CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'un tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasından sonra belediye başkanvekili seçimi için belediye meclisi bugün toplandı. Başkanvekili seçiminde Yeni Parti'nin adayı Mehmet Özdemir ve CHP'nin adayı Seda Dilber yarıştı.

12 üyeye sahip Cumhur İttifakı seçimde aday göstermezken, Başkanvekilliği için YENİ Parti’den Memet Özdemir, CHP’den ise Seda Dilber aday oldu.

İLK TURDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

İlk turda toplam 41 oy kullanıldı. Bunlardan 29’u geçerli sayılırken, 6 oy boş, 6 oy ise çekimser çıktı.

Yapılan ilk turda Yeni Parti'nin adayı Özdemir 18 oy, CHP'nin adayı Seda Dilber 11 oy alırken 6 üye boş oy kullandı, 6 üye çekimser kaldı. Hiçbir aday gerekli çoğunluğa ulaşamayınca ikinci tura geçildi.

ÜÇÜNCÜ TURDA DENGELER DEĞİŞTİ

İlk iki turda çekimser ya da boş oy kullanan Cumhur İttifakı üyelerinin, üçüncü turda YENİ Parti adayı Memet Özdemir’e karşı CHP’nin adayı Seda Dilber’i desteklediği görüldü.

Bu destekle birlikte Dilber üçüncü turda üstünlüğü ele geçirdi. Ancak gerekli çoğunluk yine sağlanamadığı için seçim dördüncü tura kaldı.

Üçüncü tur sonuçları:

Seda Dilber: 22 oy

Memet Özdemir: 19 oy

Kullanılan oy: 41

Geçerli oy: 41

CHP'li Seda Dilber Etimesgut'un yeni başkanvekili seçildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi’ne yönelik 30 Temmuz’da operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltına alınmıştı.

Aralarında Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 40 kişi tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İçişleri Bakanlığı da 3 Ağustos’ta Beşikçioğlu’nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

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