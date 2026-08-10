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Kaynak: Dış Haberler Servisi

New York Post'ta yer alan habere göre, Adolf Hitler’e ait olduğu iddia edilen Luger Parabellum .45 kalibre 2016 yılında Buenos Aires eyaletinin kırsal kesiminde yaşayan tamirci Juan Pablo Ruppel’in evine düzenlenen polis baskınının ardından ortadan kayboldu.

48 yaşındaki dört çocuk babası Ruppel, silahın polislerin kontrolüne girdikten sonra kendisine iade edilmediğini öne sürüyor. Ruppel, Buenos Aires Güvenlik Bakanlığı’na karşı açtığı davada silahın bedelinin kendisine ödenmesini talep ediyor.



Ruppel ise silahın Hitler'e ait olduğunu kendisine büyük amcası Hans Ruppel'in söylediğini belirtiyor. Hans Ruppel'in, silahı 1948'de dönemin Arjantin Devlet Başkanı Juan Domingo Perón'un yardımıyla ülkeye getirdiğini anlattığı ifade ediliyor.

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ...

Ruppel, Luger'ı büyük amcasından doğum günü hediyesi olarak aldığını söylüyor.

Hans Ruppel, II. Dünya Savaşı sırasında Hitler'in kişisel koruma birimi olan SS Division Leibstandarte'de görev yaptı ve 1945'te Arjantin'e kaçtı.

Ruppel'in ailesi tarafından yürütülen bağımsız soruşturmaya liderlik eden İngiliz araştırmacı gazeteci Laurence de Mello, Hans Ruppel'in II. Dünya Savaşı sırasında Nazi savaş suçlarına karıştığına ilişkin bir suçlama bulunmadığını belirtiyor.

De Mello, yıllardır Güney Amerika'ya uzanan Nazi kaçış güzergâhlarını araştırdığını ve savaş sonrasında yüksek profilli Nazi isimlerinin yanı sıra değerli varlıkların da Arjantin'e nasıl taşındığını incelediğini söylüyor.

Ruppel, silahın kendisi açısından yalnızca maddi bir değere sahip olmadığını belirtiyor. “Biri bana 50 milyon dolar teklif etse ya da silahı geri verse, her zaman silahı seçerim” diyen Ruppel, ancak Luger'ın yıllardır bulunamaması nedeniyle artık hükümetten tazminat istediğini söylüyor.

Ruppel'in davasında silahın güncel değerinin yaklaşık 42 milyon dolar olduğu ileri sürülüyor. Ancak bu rakam henüz bağımsız bir uzman tarafından kesinleştirilmiş değil.

Buenos Aires'teki bir hukuk mahkemesi bu ay, Güvenlik Bakanlığı'nı şimdilik 15 bin dolar artı faiz ödemekle sorumlu tuttu. Mahkemenin nihai değerlendirmesinde, silahın güncel değerinin bağımsız bir uzman tarafından belirlenmesi bekleniyor.

POLİSLER YARGILANACAK

Silahın kaybolmasıyla ilgili tartışmanın merkezinde, 2016 yılında Ruppel'in evine düzenlenen polis baskını bulunuyor. Ruppel'in açtığı davaya göre, evine baskın düzenlendiğinde kendisi tabak, bardak ve çatal-bıçak gibi küçük eşyaları çalmakla suçlanıyordu. Ancak bu suçlamalar nedeniyle hakkında hiçbir zaman dava açılmadı.

Ruppel, buna rağmen baskına katılan polislerden birinin Luger'ı evden aldığını ve silahın daha sonra devletin kontrolüne geçtiğini ileri sürüyor.

Baskını yöneten iki polis memurunun gelecek yıl mart ayında ağırlaştırılmış hırsızlık ve kamu görevlisinin görevlerini ihlal etme suçlamalarıyla yargılanması bekleniyor.

Ruppel'e göre asıl soru da silahın devlet kontrolüne girdikten sonra nasıl kaybolduğu.

Ailesinin soruşturmasını yürüten De Mello, “Bu silahın kırsal bir elektrikçinin evinde bulunması benim için şaşırtıcı değil. Asıl şaşırtıcı olan, eyalet polislerinin silahı bulmak için yanlış bir gerekçeyle baskın düzenlemesi ve ne aradıklarını bilmeleriydi” iddiasında bulunuyor.

De Mello ayrıca silahın devletin kontrolüne alındığını ancak devletin daha sonra silahı bulamadığını belirterek, olayda tek bir polis memurunun ötesinde daha geniş bir soruşturma yapılması gerektiğini savunuyor.

SİLAH BULUNAMADI



Davanın en dikkat çekici unsuru, Hitler'e ait olduğu öne sürülen Luger'ın bugün nerede olduğunun bilinmemesi.

Ruppel, silahın devlet kontrolünde kaybolduğunu savunurken, Buenos Aires Güvenlik Bakanlığı'nın sorumluluğunun mahkeme tarafından kabul edilmesi davanın önemli aşamalarından biri oldu.

Ancak 42 milyon dolarlık değer henüz kesinleşmiş değil. Mahkeme, silahın gerçek piyasa değerinin bağımsız bir uzman tarafından belirlenmesini bekliyor.

Luger'ın gerçekten Adolf Hitler'e ait olup olmadığına ilişkin iddia da davanın önemli tartışma başlıklarından biri.