TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak görev yaptığı iki şirkete ait ticari ve iktisadi bütünlüklerin satışı için düğmeye bastı. Sidemir Sivas Demir Çelik ile Kayapalı Nilüfer Turizm'e ait 95 aracın satışından oluşan iki ihalenin toplam muhammen bedeli 1 milyar 201 milyon 656 bin lira olarak belirlendi.