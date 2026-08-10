Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor

TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor

TMSF, Sidemir Sivas Demir Çelik ile Kayapalı Nilüfer Turizm'e ait varlıkları satışa çıkardı. İki ihalenin toplam muhammen bedeli 1 milyar 201 milyon 656 bin liraya ulaşırken, satışlar için tarih ve katılım şartları da belli oldu.

Kaynak: AA
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TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor - Resim: 1

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak görev yaptığı iki şirkete ait ticari ve iktisadi bütünlüklerin satışı için düğmeye bastı. Sidemir Sivas Demir Çelik ile Kayapalı Nilüfer Turizm'e ait 95 aracın satışından oluşan iki ihalenin toplam muhammen bedeli 1 milyar 201 milyon 656 bin lira olarak belirlendi.

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TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor - Resim: 2

İki ihalenin toplam muhammen bedeli 1 milyar 201 milyon 656 bin lira olarak belirlendi.

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TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor - Resim: 3

SİDEMİR İÇİN 1 MİLYAR 177 MİLYON LİRALIK İHALE

TMSF'nin satışa çıkardığı Sidemir Sivas Demir Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için belirlenen muhammen bedel 1 milyar 177 milyon lira oldu.

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TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor - Resim: 4

Satış kapsamında Sidemir Sivas Demir Çelik İşletmeleri AŞ'nin demir çelik üretim faaliyetlerine özgülenmiş veya bu faaliyetlerle bağlantılı varlıkları bulunuyor.

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TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor - Resim: 5

İhaleye katılmak isteyenlerin 117 milyon 700 bin lira teminat sunması gerekiyor. Teminat nakit olarak verilebildiği gibi banka teminat mektubu veya belirlenen devlet tahvilleri ve hazine bonoları yoluyla da sunulabilecek.

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TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor - Resim: 6

Sidemir ihalesinde son teklif verme tarihi 1 Eylül 2026 saat 16.00 olarak açıklandı.

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TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor - Resim: 7

İhale ise 2 Eylül 2026 saat 14.00'te, TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki konferans salonunda gerçekleştirilecek.

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TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor - Resim: 8

İHALEDE AÇIK ARTIRMA AŞAMASINA GEÇİLECEK

Sidemir ihalesi, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılmasıyla başlayacak.

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TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor - Resim: 9

Ardından açık artırmaya katılmaya hak kazanan teklif sahiplerinden oluşan kısa liste belirlenecek ve açık artırma aşamasına geçilecek.

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TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor - Resim: 10

En yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde TMSF Kurulu'nun kararıyla pazarlık aşamasına geçilebilecek.

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TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor - Resim: 11

Açık artırmaya katılan teklif sahibi sayısının üçten fazla olması halinde ise en yüksek üç teklif sahibiyle pazarlık yapılabilmesinin önü açılacak.

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TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor - Resim: 12

Pazarlık kararı verilmesi durumunda görüşmeler 4 Eylül 2026 saat 14.00'te yapılacak.

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TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor - Resim: 13

Sidemir tesislerini görmek isteyen katılımcılar ise 12-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında ziyaret gerçekleştirebilecek.

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TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor - Resim: 14

95 ARAÇ DA SATIŞ LİSTESİNDE

TMSF'nin ikinci ihalesinde ise Kayapalı Nilüfer Turizm Seyahat ve Otobüs İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi'ne ait 95 farklı marka ve modelde araç satışa sunulacak.

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TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor - Resim: 15

Kayapalı Nilüfer Turizm Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için belirlenen muhammen bedel 24 milyon 656 bin lira oldu.

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TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor - Resim: 16

İhaleye katılım için gerekli teminat tutarı ise 2 milyon 465 bin 600 lira olarak açıklandı.

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TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor - Resim: 17

Araçların satışında son teklif verme tarihi 25 Ağustos 2026 saat 16.00.

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TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor - Resim: 18

İhale, 26 Ağustos 2026 saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki konferans salonunda gerçekleştirilecek.

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TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor - Resim: 19

ARAÇ İHALESİNDE DE PAZARLIK İHTİMALİ BULUNUYOR

Kayapalı Nilüfer Turizm araçlarının satışında da kapalı zarf ve açık artırma yöntemi birlikte uygulanacak.

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TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor - Resim: 20

Kapalı zarflardaki en yüksek teklif üzerinden açık artırmaya geçilecek.

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TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor - Resim: 21

En yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde, açık artırmaya katılan teklif sahiplerinin sayısına göre pazarlık yöntemine geçilmesine karar verilebilecek.

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TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor - Resim: 22

Pazarlık yapılmasına karar verilmesi halinde görüşmeler 28 Ağustos 2026 saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

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TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor - Resim: 23

İHALE BEDELİNE YÜZDE 20 KDV EKLENECEK

Her iki satışta da ihale bedelinin yanı sıra yüzde 20 KDV uygulanacak.

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TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor - Resim: 24

Ödemeler, ihale sonucunun kazanana bildirilmesinin ardından TMSF Kurulu'nun onayında belirtilen süre ve koşullara göre Türk lirası üzerinden yapılacak.

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TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor - Resim: 25

İhalelere ilişkin şartnameler TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki Satış Komisyonu adresinde ücretsiz olarak incelenebilecek.

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TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor - Resim: 26

Sidemir ihalesinin onaylı şartnamesini satın almak isteyenlerden 100 bin lira, Kayapalı Nilüfer Turizm ihalesinin şartnamesini almak isteyenlerden ise 20 bin lira ücret alınacak.

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TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor - Resim: 27

TMSF, her iki satışa ilişkin katılım koşulları ve diğer ayrıntıların şartnamelerde yer aldığını bildirdi.

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