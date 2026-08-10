Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak görev yaptığı iki şirkete ait ticari ve iktisadi bütünlüklerin satışı için düğmeye bastı. Sidemir Sivas Demir Çelik ile Kayapalı Nilüfer Turizm'e ait 95 aracın satışından oluşan iki ihalenin toplam muhammen bedeli 1 milyar 201 milyon 656 bin lira olarak belirlendi.
TMSF harekete geçti: Türkiye'nin iki devi 1,2 milyara satılıyor
TMSF, Sidemir Sivas Demir Çelik ile Kayapalı Nilüfer Turizm'e ait varlıkları satışa çıkardı. İki ihalenin toplam muhammen bedeli 1 milyar 201 milyon 656 bin liraya ulaşırken, satışlar için tarih ve katılım şartları da belli oldu.Kaynak: AA
İki ihalenin toplam muhammen bedeli 1 milyar 201 milyon 656 bin lira olarak belirlendi.
SİDEMİR İÇİN 1 MİLYAR 177 MİLYON LİRALIK İHALE
TMSF'nin satışa çıkardığı Sidemir Sivas Demir Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için belirlenen muhammen bedel 1 milyar 177 milyon lira oldu.
Satış kapsamında Sidemir Sivas Demir Çelik İşletmeleri AŞ'nin demir çelik üretim faaliyetlerine özgülenmiş veya bu faaliyetlerle bağlantılı varlıkları bulunuyor.
İhaleye katılmak isteyenlerin 117 milyon 700 bin lira teminat sunması gerekiyor. Teminat nakit olarak verilebildiği gibi banka teminat mektubu veya belirlenen devlet tahvilleri ve hazine bonoları yoluyla da sunulabilecek.
Sidemir ihalesinde son teklif verme tarihi 1 Eylül 2026 saat 16.00 olarak açıklandı.
İhale ise 2 Eylül 2026 saat 14.00'te, TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki konferans salonunda gerçekleştirilecek.
İHALEDE AÇIK ARTIRMA AŞAMASINA GEÇİLECEK
Sidemir ihalesi, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılmasıyla başlayacak.
Ardından açık artırmaya katılmaya hak kazanan teklif sahiplerinden oluşan kısa liste belirlenecek ve açık artırma aşamasına geçilecek.
En yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde TMSF Kurulu'nun kararıyla pazarlık aşamasına geçilebilecek.
Açık artırmaya katılan teklif sahibi sayısının üçten fazla olması halinde ise en yüksek üç teklif sahibiyle pazarlık yapılabilmesinin önü açılacak.
Pazarlık kararı verilmesi durumunda görüşmeler 4 Eylül 2026 saat 14.00'te yapılacak.
Sidemir tesislerini görmek isteyen katılımcılar ise 12-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında ziyaret gerçekleştirebilecek.
95 ARAÇ DA SATIŞ LİSTESİNDE
TMSF'nin ikinci ihalesinde ise Kayapalı Nilüfer Turizm Seyahat ve Otobüs İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi'ne ait 95 farklı marka ve modelde araç satışa sunulacak.
Kayapalı Nilüfer Turizm Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için belirlenen muhammen bedel 24 milyon 656 bin lira oldu.
İhaleye katılım için gerekli teminat tutarı ise 2 milyon 465 bin 600 lira olarak açıklandı.
Araçların satışında son teklif verme tarihi 25 Ağustos 2026 saat 16.00.
İhale, 26 Ağustos 2026 saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki konferans salonunda gerçekleştirilecek.
ARAÇ İHALESİNDE DE PAZARLIK İHTİMALİ BULUNUYOR
Kayapalı Nilüfer Turizm araçlarının satışında da kapalı zarf ve açık artırma yöntemi birlikte uygulanacak.
Kapalı zarflardaki en yüksek teklif üzerinden açık artırmaya geçilecek.
En yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde, açık artırmaya katılan teklif sahiplerinin sayısına göre pazarlık yöntemine geçilmesine karar verilebilecek.
Pazarlık yapılmasına karar verilmesi halinde görüşmeler 28 Ağustos 2026 saat 11.00'de gerçekleştirilecek.
İHALE BEDELİNE YÜZDE 20 KDV EKLENECEK
Her iki satışta da ihale bedelinin yanı sıra yüzde 20 KDV uygulanacak.
Ödemeler, ihale sonucunun kazanana bildirilmesinin ardından TMSF Kurulu'nun onayında belirtilen süre ve koşullara göre Türk lirası üzerinden yapılacak.
İhalelere ilişkin şartnameler TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki Satış Komisyonu adresinde ücretsiz olarak incelenebilecek.
Sidemir ihalesinin onaylı şartnamesini satın almak isteyenlerden 100 bin lira, Kayapalı Nilüfer Turizm ihalesinin şartnamesini almak isteyenlerden ise 20 bin lira ücret alınacak.
TMSF, her iki satışa ilişkin katılım koşulları ve diğer ayrıntıların şartnamelerde yer aldığını bildirdi.