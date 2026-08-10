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İngiltere açıklarında dalgıçların gerçekleştirdiği batık araştırmasında, yaklaşık 162 yıl önce üretilmiş bir Guinness Extra Stout London şişesi bulundu. 1864 yılında batan Mindoro adlı geminin enkazından çıkarılan bira şişesi, laboratuvarda detaylı incelemeye alındı.

Belçikalı su altı fotoğrafçısı Stefan Panis, şişeyi geçen yıl Manş Denizi'ndeki Mindoro batığında keşfetti. Denizden çıkarıldıktan sonra temizlenen şişenin üzerinde “Guinness Extra Stout London” ibaresi tespit edildi.

1864'TEN BERİ DENİZİN DİBİNDE

Mindoro'nun 20 Kasım 1864'te Londra'dan Kanada'nın Vancouver kentine gitmek üzere yola çıktığı belirtildi. Gemi, yolculuğunun yaklaşık birinci haftasında İngiltere'nin Dover kıyılarının yaklaşık 5 kilometre açığında başka bir yelkenliyle çarpışarak battı.

Şişelerin ise o tarihten bu yana denizin dibinde soğuk, karanlık ve yüksek basınçlı bir ortamda kaldığı değerlendiriliyor.

Bu koşulların, şişenin içindeki biranın bugüne kadar korunmasına yardımcı olmuş olabileceği belirtiliyor.

162 YILLIK BİRANIN TADI YENİDEN ÜRETİLEBİLİR Mİ?

Panis ile dalgıç Eddie Huzzie tarafından batıktan alınan örnekler, Belçika'daki KU Leuven Üniversitesinde görev yapan mikrobiyologlara gönderildi.

Bilim insanları, şişedeki mayaya ait genetik izleri araştıracak. Yeterli DNA elde edilmesi halinde, 1860'lı yıllarda üretilen Guinness'in tadına mümkün olduğunca yakın bir bira hazırlanması hedefleniyor.

Ancak araştırmacılar, 162 yıllık şişeden canlı maya hücreleri elde edilmesinin düşük ihtimal olduğunu belirtiyor.

“İÇİLEBİLİR OLABİLİR” İHTİMALİ DİKKAT ÇEKTİ

Uzmanlara göre şişenin mantarı üzerinden içeriye deniz suyu girmediyse, biranın hâlâ tüketilebilir olma ihtimali bulunuyor.

Panis de incelemelerin ardından içeceğin güvenli olduğunun belirlenmesi halinde 162 yıllık biranın tadına bakabileceğini ifade etti.

Ancak şişedeki içeceğin tüketilip tüketilemeyeceği, laboratuvar incelemelerinin ardından netlik kazanacak.

BATIĞIN ALTINDA DAHA FAZLA ŞİŞE OLABİLİR

Dalgıçların araştırması sırasında batıkta baş aşağı şekilde yerleştirilmiş çok sayıda şişenin bulunduğu ahşap bir kasa da tespit edildi.

Kasanın boyutuna göre içinde yaklaşık 24 şişe bulunabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca kumların altında benzer başka kasaların da bulunabileceği düşünülüyor.

Guinness'in sahibi olan Diageo da tarihi keşifle yakından ilgileniyor. Şirketin arşiv ekibinin, şişelerin geçmişini ve buluntunun tarihî önemini ortaya çıkarmak amacıyla dalgıçlarla iletişim halinde olduğu bildirildi.