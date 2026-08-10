Tunç Soyer'in yargı eliyle yaratılmış en ağır mağduriyetlerden birini yaşadığını belirten Neptün Soyer, eşinin derhal serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek "Kuyunun içerisinde vicdan arıyoruz" dedi.

Neptün Soyer'in gazetemize özel verdiği röportaj şöyle:

"TUNÇ SEBEPSİZ YERE TUTUKLU"

Çok zor bir süreç geçiriyoruz. 1 Temmuz sabaha karşı gitti, gidiş o gidiş. Neyle suçlandığını bilmiyoruz. Ortaya birtakım iddialar konuldu. Ortada bir kamu zararı yok. Tunç Soyer 1 yıl 1 aydır tutuklu. Ortada kamu zararı ve kişisel menfaat yok. Herhangi bir şikayet yok. Para alışverişi yok.

"TAHLİYE OLACAĞI ZAMAN PEK PEŞE TUTUKLAMALAR ÇIKARTILDI"

Biz hukuka tutunmak zorundayız. Tunç Soyer kooperatif davasından tahliye edildi. Ama tahliye olmadan 2 3 gün önce diğer dosyalarda peş peşe tutuklamalar çıkartıldı. Tunç'un tutukluluğunu anlamak mümkün değil. 7 aydır yazılmayan iddianame var. Tek bir eylem. Tek bir iddia. İstanbul davasını düşünün, 143 eylemi 9 ayda yazdılar. Bu nasıl yazılmaz? Bu insanların içerideki bir saniyesi, bir saati...

"BEN BİR KARAR ALACAĞIM ZAMAN TUNÇ'A SORAMIYORUM"

Ha iyi miyiz? Tabii ki iyiyiz. Allah'a şükür sağlığımız yerinde, Tunç'un sağlığı yerinde, çocuklarım, ailem... Ama öyle anlar geliyor ki bu müşterek hayatımızda karar vereceğim zaman, bir şey yapacağım zaman Tunç'a soracağım değil mi? Yani ailece bir şeyin kararını vereceğiz. Sebepsiz yere hapishanede olan kocama ben ulaşamıyorum.

-Peki Neptün Hanım, İzmir'e yıllarca hizmet etmiş, İzmir'e yıllarca onlarca hizmeti bulunan Tunç Soyer'den bahsediyoruz. Siz hukuki gerekçeleri sorduğum zaman aslında hukuki olmadığına kanaat getiriyorsunuz. E hukuki değilse Tunç Soyer neden içeride?

"TUNÇ'UN NEDEN TUTUKLU OLDUĞUNU ANLAMIYORUZ"

Tunç'un kişisel menfaatinin olmadığı bilirkişi raporlarında, sorumluluğunun

olmadığı MASAK verilerinde herhangi bir para akışının olmadığı ortada. Peki deliller bu şekildeyken neyle siz tutuklayabilirsiniz ki birini artık daha fazla? Bunların hiçbiri yokken delil arıyorsanız ve kooperatifin iç işleyişi bunlar, Tunç Soyer bir kooperatifin üyesi değil, yönetiminde değil, ortağı değil. Bizim bırakın kendimizle ilgili, ikinci, üçüncü derece akrabalarımız, eşimiz dostumuz, hiçbirinin orada evleri de yok yani. Biz böyle bir şeye hani niye yapalım ki zaten? Tunç niye yapsın ki zaten? Anlamıyoruz, gerçekten anlamıyoruz neden Tunç'un hala tutuklu olduğunu. Şu an hukuk devletinde,

"TUNÇ DERHAL TAHLİYE OLMALIDIR"

Türkiye Cumhuriyeti'nde Tunç'un şu an bu şekilde hemen savcılık kararıyla tahliye edilmesi lazım. Çünkü Tunç, bakın Tunç Büyükşehir Belediye Başkanı, İZBETON Yönetim Kurulu Başkanı. Şimdi Danıştay kararı var, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yargılanamaz kararı var. Peki o zaman İZBETON Yönetim Kurulu Başkanı olarak mahkemede. E şimdi bu dosyada bilirkişi raporu üzerine savcılığın dosyaya girdiği bir rapor var: "İZBETON Yönetim Kurulu kooperatiflerin bu iddia edilen iç işleyişindeki konularda sorumlu değildir" diyor. E peki Tunç Soyer, o zaman Tunç Soyer içeride! Herhangi bir sıfatla değil, Tunç Soyer. Ama niye? Diyorum ya, şu an Tunç'un keşke bana bir telefon gelse hemen deseler ki "Evet Tunç Soyer tahliye oldu." Çünkü "hayatın olağan akışı" diye hep geçiyor ya şu ara dosyalarda, siyasi tartışmalarda, hukuki tartışmalarda. Olağan akışında Tunç Soyer hemen şimdi tahliye olmalı. Ama neden, neden olamıyor? Bilmiyorum.

"ADALETİN TATİLİ Mİ OLUR?"

Çok büyük bir, nasıl diyeyim size, vicdanı yaralayan günler yaşıyoruz. Yani hiçbir vicdan bu nedenini açıklayamadığımız 400 günü adalet diye adlandıramaz. Olmaz, bu adalet değil. Bu kadar ortaya konulmuş belge dosyaya girmişse adalet bunu adlandıramayız, böyle buna adalet

diyemeyiz. Şu an 20 Temmuz'la 31 Ağustos adli tatil. Adaletin tatili olur mu Aykut Bey?

Ama şöyle söylüyorlar; "Yok canım işte tutukluluk incelemeleri sulh mahkemeleri falan bunlar işliyor." Hayır. Hayır, öyle bir şey yok. O zaman bizim iddianamemizin şu an yazılıyor olması lazım. Bu kadar delil artık dosyaya girecek başka delil kalmamış. Avukatlarımızdan öğreniyoruz. Şu an bizim iddianamemiz yazılmıyor adli tatil dolayısıyla. Öncesinde zaten yazılması gerekiyordu da ama zaten Tunç Soyer iddianameyle tahliye olması gereken bir konuda, konumda değil. Demin anlattığım gibi, bu delillerle dosyasında savcılık yazısıyla hemen salınması lazım.

-Biraz da kişisel sormak istiyorum. Tunç Soyer eğer tutuklanmamış olsaydı ne yapmak istiyordu? Yani bu geçtiğimiz bir sene boyunca Tunç Soyer'in planları nelerdi, neler yapmak istiyordu? Sizinle bir planları var mıydı yoksa İzmir'e mi projeleri vardı? Bunu da çok merak ediyorum.

"TUNÇ YEPYENİ BİR SÜRPRİZLE İZMİR'E DÖNEBİLİR"

Vardı aslında. Bir vakıflaşma, dernekleşme çalışmaları vardı yapay zeka üzerine. Çok ciddi görüşmeler, buluşmalar yapmıştı. İzmir'de böyle bir oluşum hayali vardı, bir Silikon Vadisi gibi oluşturmak. E onun öncesinde zaten o süreçte kitabını yazdı Tunç. Sonra tabii o kitap yazma Tunç'a çok iyi geldi. Zaten gençliğinde de hani çeviriler yapmış kendisi, mesela o dönemde Filistin'le ilgili "Geri Döneceğiz" diye bir kitap çevirisi yapmış gençliğinde. Sonrasında işte bu kitabını yazdı, sonra tabii 2. kitabı hep yazmak istemişti o da içeride nasip oldu "Gelecek Olsun" diye. Tunç sürekli proje üreten, çalışan, bu memleketi hani daha ileriye götürmek için hep beraber ne yapabiliriz diye kafa yoran biri. Kolektif çalışmayı çok sever, paylaşmayı çok sever. Karar verirken herkesle beraber o kararı paylaşmak ister. Bir de hani bu yapay zeka, Silikon Vadisi bunlarla ilgileniyordu ama Tunç birdenbire İzmir'e yepyeni bir projeyle dönebilir. O anlamda bitmeyen bir enerjisi var.

-İzmir halkı Tunç Soyer'in tutukluluğunu nasıl karşılıyor Neptün Hanım? Yani mektuplar yazıyor mu, hissiyatı dile getiriyor mu? Bu konudaki hissiyatınız veya bildikleriniz nelerdir?

"İZMİR TUNÇ'U ÇOK ÖZLEDİ"

Çok mektup alıyor Tunç. Hala alıyor. Personellerinden de çok alıyor, İzmir halkından, muhtarlardan... Biz de tabii onun başka bir tarafını gördük Tunç'un. Mesela biz hiç tanımıyoruz, bilmiyoruz ama telefonla bize ulaşıyorlar ya da cezaevinin önüne geliyorlar. Ya da Kemeraltı'nda ya da İzmir'de bir yerde mutlaka kolumuzdan tutup "Tunç Başkan nasıl?" diyen biriyle karşılaşıyoruz. Onu özlediklerini söylüyorlar. Onun güler yüzünü özlediklerini söylüyorlar. O enerjisiyle o koşarken o yürürken biz onların arkasına takılıyorduk diyorlar. Tunç sevilen bir belediye başkanıydı. Siyasetçilerin illaki hani %100 bir kabulle, hani seçilmezsiniz. Tunç %60'a yakın oyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlerde, hatta siyaset arenasında bildiğim kadarıyla en yüksek oyu alarak seçilmişti Tunç. Ve ondan sonra da

sevgisini arttırdığını biz bu süreçte gördük. O hep derdi "gönül makamına oturmak", çocuklarına hep öyle söyler. Biz defne ile duyguyla da onu artık söyleyebiliriz. Tunç İzmirlinin gönül makamına oturmuş, bu çok kıymetli bir şey. Tunç'u yoksa o hücrede ayakta tutacak bunlar.

Peki Neptün Hanım, siz... Yani siz en çok neyi özlediniz? 13 aydır eşinizden ayrısınız. En çok neyi özlediniz?

Ya, ağır bir hayat. Enerjisi çok yüksek bir insan tabii. Hani benim de öyle olduğumu söylerler ama hayır o daha bir farklı onun. Ya diyorum ya, işte o müşterek hayatta bir şey oluyor mesela, onu Tunç'un yapması lazım bizim hayatımızda.

"TUNÇ'U İZMİR'DEN AYIRMAYA HAKLARI YOK"

Buna, buna hakları yok yani. Buna kimsenin hakkı yok. Bu kadar suçsuz, artık suçsuzluğu hukukun delilleriyle ortaya konmuş bir insanı bundan mahrum edemezler. Annesinden, kardeşinden, çocuklarından, benim ailemden veya İzmir'den onu sevenlerden o kadar uzak tutmaya hakları yok. Diyorum ya, bunu adalet diye adlandıramazsınız. Böyle bir düzen, bu kadar cevapsız bırakılmış bir soru...

Tunç artık gerçekten bu sevgiyle bağlantılardaki tutukluluk incelemelerine çıkmıyor. Çıkmıyor, ne diyecek? Yani düşünsenize "Kendinizi savunun" diyor hakimin önünde, dosya yok. E ne savunacak? "Bana suçumu söyleyin ki ben savunayım" Düşünsenize yani siz sanık olarak suçsuzluğunu ispatlamak zorunda değilsin ki, orada mahkemede suçunu söyleyecek ki o da savunsun. "Ben suçsuzluğumu nedir, ne diyecek yani?" Tunç'un imza yetkisi yok bu projede... Yani hem bu projede yok, zaten kooperatiflerde olamaz, imza yetkisi olmayan birine evrakta sahtecilik yapmışsınız dediğinizde "hangi evrak?" diye soruyor, "ben nerden bileyim" diyor o evrağı, kaç tane klasör var diyor. Allahınızın aşkına, karşınızdaki insan... Evet adalete hepimiz... Ama biz bu memleketin vatandaşlarıyız yani. Bunu hak, ben bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum. Haftanın bir günü gidip, orda işte o göz taraması, o üst araması, bir daha göz taraması, bir daha üst araması... bir telefonla bir camın karşısında bir saat içinde... Bunu hak etmedik, hiçbirimiz. Tunç zaten hak etmedi ama ailesi, yani içeri aldığınız insanların çevresini düşünsenize; annesi yaşlı, aileleri, düğününüz oluyor cenazeniz oluyor, eksiksiniz, eksiğiz yani.



