Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK ömür boyu maaş bağlıyor: Tek şartı var

SGK ömür boyu maaş bağlıyor: Tek şartı var

İş kazası geçirerek veya meslek hastalığına yakalanarak çalışma gücünü kaybeden sigortalılar, gerekli şartları taşımaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan sürekli iş göremezlik gelirinden yararlanabiliyor. İşte detaylar...

Cemile Kurel Cemile Kurel
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SGK ömür boyu maaş bağlıyor: Tek şartı var - Resim: 1

İş kazası geçirerek veya meslek hastalığına yakalanarak çalışma gücünü kaybeden sigortalılar, gerekli şartları taşımaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan sürekli iş göremezlik gelirinden yararlanabiliyor. Uzmanlar; hak kaybı yaşanmaması adına başvuru sürecinin, sağlık raporlarının ve bildirimlerin kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.

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SGK ömür boyu maaş bağlıyor: Tek şartı var - Resim: 2

İş Kazası ile Meslek Hastalığı Arasındaki Fark Ne?

SGK uygulamalarında rahatsızlığın ortaya çıkış şekli değerlendirmenin temelini oluşturuyor:

İş Kazası: Ani bir olay sonucunda meydana gelen rahatsızlıkları kapsıyor (Örn. Ağır yük kaldırırken yaşanan bir omurga yaralanması).

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SGK ömür boyu maaş bağlıyor: Tek şartı var - Resim: 3

Meslek Hastalığı: Uzun yıllar aynı işi yapmanın etkisiyle zamanla gelişen sağlık sorunlarını kapsıyor (Örn. Sürekli fiziksel zorlanmaya bağlı gelişen kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları).

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SGK ömür boyu maaş bağlıyor: Tek şartı var - Resim: 4

Her iki durumda da nihai karar, SGK’nın yapacağı incelemeler ve sağlık kurulu değerlendirmesi sonucunda veriliyor.

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SGK ömür boyu maaş bağlıyor: Tek şartı var - Resim: 5

Sürekli İş Göremezlik Geliri Hangi Şartlarda Bağlanır?

SGK’nın sürekli iş göremezlik geliri bağlayabilmesi için aşağıdaki temel kriterlerin sağlanması gerekiyor:

Rahatsızlığın SGK tarafından resmen iş kazası veya meslek hastalığı olarak kabul edilmesi,
Yetkili sağlık kurullarınca çalışma gücü kaybının tespit edilmesi,

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SGK ömür boyu maaş bağlıyor: Tek şartı var - Resim: 6

SGK’nın konuyla ilgili inceleme süreçlerini tamamlaması.
Bağlanacak ödeme miktarı ise sigortalının prime esas kazancı ve çalışma gücü kayıp oranına göre belirleniyor.

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SGK ömür boyu maaş bağlıyor: Tek şartı var - Resim: 7

Başvuru Sürecinde Hak Kaybına Uğramamak İçin Bunlara Dikkat Edin

Sağlık sorunu yaşayan çalışanların ilk olarak yetkili sağlık kuruluşlarına başvurmaları ve yaşadıkları rahatsızlığın çalışma koşullarıyla olan bağını detaylıca anlatmaları gerekiyor.

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SGK ömür boyu maaş bağlıyor: Tek şartı var - Resim: 8

Sağlık raporunun düzenlenmesinin ardından bildirimlerin zamanında SGK'ya iletilmesi büyük önem taşıyor. Eksik belge sunulması veya sürecin geciktirilmesi hak kayıplarına yol açabiliyor.

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SGK ömür boyu maaş bağlıyor: Tek şartı var - Resim: 9

SGK Gelirinin Yanı Sıra Tazminat Hakkı da Doğabilir

Olayın koşullarına göre, işverenin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespiti halinde çalışanlar için maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı da doğabiliyor.

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SGK ömür boyu maaş bağlıyor: Tek şartı var - Resim: 10

Ancak tazminat talepleri yargı mercilerince her olayın kendi şartlarına göre ayrı değerlendiriliyor.

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SGK ömür boyu maaş bağlıyor: Tek şartı var - Resim: 11

Uzmanlardan Kritik Uyarı: Her Beli Ağrıyan Meslek Hastası Sayılmıyor

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, ağır işlerde çalışan kişilerin sağlık sorunlarını ihmal etmemeleri ve rahatsızlıkların sağlık kayıtlarına zamanında geçirilmesi gerektiğini belirtti.

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SGK ömür boyu maaş bağlıyor: Tek şartı var - Resim: 12

Uzmanlar ayrıca, her bel fıtığı veya benzeri rahatsızlığın otomatik olarak iş kazası ya da meslek hastalığı sayılmayacağını, kararın tamamen SGK sağlık kurulu incelemesi neticesinde çıktığını hatırlatıyor.

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