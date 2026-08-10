SGK ömür boyu maaş bağlıyor: Tek şartı var

SGK Gelirinin Yanı Sıra Tazminat Hakkı da Doğabilir

Olayın koşullarına göre, işverenin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespiti halinde çalışanlar için maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı da doğabiliyor.