Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Mert Başaran altın fiyatları için rakam ve tarih verdi: Yatırımcıyı uyardı

Mert Başaran altın fiyatları için rakam ve tarih verdi: Yatırımcıyı uyardı

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan yukarı yönlü hareketlilik sonrası yatırımcılar kritik seviyelere ve geleceğe yönelik beklentilere odaklandı. Mert başaran altın için rakam ve tarih vererek yatırımcıyı uyardı.

Cemile Kurel Cemile Kurel
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Mert Başaran altın fiyatları için rakam ve tarih verdi: Yatırımcıyı uyardı - Resim: 1

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan yukarı yönlü hareketlilik sonrası yatırımcılar kritik seviyelere ve geleceğe yönelik beklentilere odaklandı. CNN Türk canlı yayınında konuşan Ekonomist Mert Başaran, altının seyrine, kısa ve uzun vadeli risklere dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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Mert Başaran altın fiyatları için rakam ve tarih verdi: Yatırımcıyı uyardı - Resim: 2

"6.000 Lira Gram Altın İçin Çok Güzel Bir Noktaydı"

"Altın alalım mı?" sorusuna yanıt veren Mert Başaran, gram altındaki dip seviyenin nasıl sinyal verdiğini şu sözlerle açıkladı:

"6.000 lira gram, altının çok güzel bir noktasıydı. Nereden anladık bunu? Düşüş oldu. Fakat ondan sonra, 8.000'den 7.500'e, sonra 7.000'e, sonra 6.500'e, sonra 6.000'e kadar geldi, 6.000'den sonra düşemedi.

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Mert Başaran altın fiyatları için rakam ve tarih verdi: Yatırımcıyı uyardı - Resim: 3

Bir sürü kötü haber gelmesine rağmen, Brent petrolün 100'lere, 95'lere çıkmasına rağmen altın çok uzun süre düşemedi ve bize orada zaten alma noktasında birilerinin destek olduğunun sinyalini verdi."

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Mert Başaran altın fiyatları için rakam ve tarih verdi: Yatırımcıyı uyardı - Resim: 4

Ons Altında 4.400 Dolar Direnci: Yatay Gidiş Sağlıklı

Ons altında 4.400 dolar seviyesinde direnç bulunduğunu belirten Başaran, bu seviyenin kırılması halinde tablonun daha da iyileşebileceğini; ancak buralardaki yatay hareketin gayet sağlıklı olduğunu ifade etti.

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Mert Başaran altın fiyatları için rakam ve tarih verdi: Yatırımcıyı uyardı - Resim: 5

İki hafta önce 6.000 lira olan gram altının 6.650 - 6.700 lira seviyelerini görerek yüzde 10'a yakın prim yaptığını hatırlatan uzman isim, yatırımcılara vade uyarısında bulundu:

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Mert Başaran altın fiyatları için rakam ve tarih verdi: Yatırımcıyı uyardı - Resim: 6

Kısa Vadede (6-8 Ay): Türkiye'de aylık enflasyonun ve faiz/kira sertifikası getirilerinin yüzde 3'e yakın olduğu unutulmamalı. Alternatif yatırım araçları ve faiz kısa vadede hâlâ cazip gözüküyor.

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Mert Başaran altın fiyatları için rakam ve tarih verdi: Yatırımcıyı uyardı - Resim: 7

Uzun Vadede:

Altın uzun vade için iyi bir tercih olmayı sürdürüyor.

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Mert Başaran altın fiyatları için rakam ve tarih verdi: Yatırımcıyı uyardı - Resim: 8

''Altın Kısa Vadede Çok Güvenli Bir Liman Değildir"

"Altın hâlâ güvenli liman mı?" sorusuna yanıt veren Mert Başaran, altının 6 ayda yüzde 20 ila 25'e varan sert düşüşler yaşayabildiğine dikkat çekti:

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Mert Başaran altın fiyatları için rakam ve tarih verdi: Yatırımcıyı uyardı - Resim: 9

"Dünyada en güvenli liman maalesef sabit getiriler (Amerikan Merkez Bankası bonoları, Türkiye'deki bonolar veya faiz). Bunlarda risk sıfıra yakın. Altında ise kısa vadede ani düşüşler olabiliyor.

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Mert Başaran altın fiyatları için rakam ve tarih verdi: Yatırımcıyı uyardı - Resim: 10

Bugün 6.650 TL'den altın aldığınızda 'Bir ay sonra kesin para kazanacağım' diye bir şey yok.

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Mert Başaran altın fiyatları için rakam ve tarih verdi: Yatırımcıyı uyardı - Resim: 11

Dolayısıyla güvenli liman algısını biraz daha uzun vadede düşünmek lazım."

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Mert Başaran altın fiyatları için rakam ve tarih verdi: Yatırımcıyı uyardı - Resim: 12

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