Mert Başaran altın fiyatları için rakam ve tarih verdi: Yatırımcıyı uyardı

"6.000 Lira Gram Altın İçin Çok Güzel Bir Noktaydı"

"Altın alalım mı?" sorusuna yanıt veren Mert Başaran, gram altındaki dip seviyenin nasıl sinyal verdiğini şu sözlerle açıkladı:

"6.000 lira gram, altının çok güzel bir noktasıydı. Nereden anladık bunu? Düşüş oldu. Fakat ondan sonra, 8.000'den 7.500'e, sonra 7.000'e, sonra 6.500'e, sonra 6.000'e kadar geldi, 6.000'den sonra düşemedi.