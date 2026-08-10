Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Yeni eğitim öğretim yılının 14 Eylül’de başlamasına kısa süre kala Ticaret Bakanlığı, öğrencilerin sağlığını ve tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Denetimler ülke genelinde gerçekleştirilirken, özellikle çocukların doğrudan temas ettiği ürünlerin güvenlik koşullarına uygun olup olmadığı inceleniyor.

KALEMDEN ÇANTAYA KADAR BİRÇOK ÜRÜN KONTROL EDİLİYOR

Denetimlerde okul ve beslenme çantaları, kalem, defter, silgi, makas, kalemtıraş, boya ve yapıştırıcı gibi kırtasiye ürünleri mercek altına alınıyor.

Okul kıyafetleri de yasaklı veya kısıtlanmış kimyasallar ile kordon ve bağcık gibi güvenlik riski oluşturabilecek unsurlar açısından kontrol ediliyor.

ŞÜPHELİ ÜRÜNLER LABORATUVARA GÖNDERİLECEK

Tehlikeli veya riskli olduğu değerlendirilen ürünlerin akredite laboratuvarlarda test edileceği bildirildi. Ürünlerin etiketleri ve tüketicileri bilgilendirmeye yönelik metinler de denetim kapsamında incelenecek.

Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanacak ve bu ürünler toplatılacak. İlgili imalatçı ve ithalatçılara ise idari yaptırım uygulanacak.

GÜVENSİZ ÜRÜNLER GÜBİS’TEN TAKİP EDİLEBİLECEK

Bakanlık, güvensiz olduğu belirlenen ürünlere ilişkin bilgilerin Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden tüketicilerin erişimine sunulacağını açıkladı.

Tüketiciler, GÜBİS üzerinden güvensiz ürünleri kontrol edebilir.

KIRTASİYE ALIŞVERİŞİNDE BU DETAYLARA DİKKAT

Ticaret Bakanlığı, okul alışverişi yapacak tüketicilere ürünlerde şu bilgileri kontrol etmeleri çağrısında bulundu:

İmalatçı veya ithalatçının açık adı ve adresi

Marka ve model bilgileri

Türkçe uyarılar ve kullanım bilgileri

Oyuncak niteliğindeki kırtasiye ürünlerinde yaş uyarısı

Oyuncak niteliğindeki ürünlerde CE işareti

Çocuk kıyafetlerinde Türkçe ve okunabilir içerik etiketi

Kıyafetlerde kordon ve bağcık gibi risk oluşturabilecek unsurlar

FİYAT ETİKETLERİ DE DENETLENECEK

Bakanlık, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yalnızca ürün güvenliğine değil, fiyat etiketlerine yönelik denetimlere de ağırlık veriyor.

Okul alışverişlerinin yoğunlaştığı zincir market, kırtasiye ve diğer perakende işletmelerde fiyat etiketi kontrollerinin yaygın ve yoğun şekilde sürdürüleceği bildirildi.