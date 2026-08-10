Geçtiğimiz hafta son yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kıran altın fiyatları, yeni haftanın ilk gününde yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle geriledi. Piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yön verecek olan bu haftaki kritik ABD enflasyon verilerine çevrildi.
Altın fiyatları düştü: Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (10 Ağustos 2026)
Geçtiğimiz hafta son yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kıran altın fiyatları, yeni haftanın ilk gününde yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle geriledi. Peki Kapalıçarşı'da gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?Cemile Kurel
Spot ve Vadeli Altında Son Rakamlar
Güne düşüşle başlayan değerli metallerde TSİ 05.00 itibarıyla son durum şu şekilde şekillendi:
Spot Altın: Yüzde 0,5 düşüş kaydederek ons başına 4.322,28 dolara geriledi.
ABD Altın Vadeli İşlemleri: Yüzde 0,4 oranında değer kaybederek 4.381,60 dolara indi.
Zayıf gelen ABD istihdam verilerinin ardından altın, cuma günü 17 Haziran’dan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmıştı.
Piyasaların Gözü ABD TÜFE ve ÜFE Verilerinde
KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, yaşanan gerilemeyi "önemli bir algı değişikliğinden ziyade doğal bir dengelenme" olarak nitelendirdi. Waterer, kısa vadede altının 4.300 dolar seviyesinin üzerinde destek bulmaya devam etmesini beklediğini ifade etti.
ABD ekonomisinin temmuz ayında istihdam kaybetmesi ve önceki iki ayın verilerinin aşağı yönlü revize edilmesi sonrası Fed’in 15-16 Eylül toplantısında faiz artırma ihtimali yüzde 50’nin altına geriledi.
Jeopolitik Riskler ve Petrol Tehlikesi
Zayıf enflasyon verilerinin faizlerin sabit tutulması beklentisini güçlendirip altında yeni bir yükselişi tetikleyebileceğini belirten Waterer, Orta Doğu’daki belirsizliklerin risk yaratmayı sürdürdüğünü söyledi. Petrol fiyatlarını artıracak olası bir tırmanışın altın üzerinde hızlı bir baskı kurabileceği vurgulandı.
Jeopolitik tarafta ise İran, Hürmüz Boğazı üzerinden Umman ile yeni deniz geçiş güzergâhlarını belirleyecek anlaşmaya yaklaştığını bildirirken, stratejik su yolunun açılması için ABD'nin şartları yerine getirmesi gerektiğini yineledi.
GRAM ALTIN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?
ALIŞ: 6.601 TL
SATIŞ: 6.680 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ALIŞ: 10.749 TL
SATIŞ: 10. 898 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ALIŞ: 21.495 TL
SATIŞ: 21.772 TL
TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ALIŞ: 42.778 TL
SATIŞ: 43.395 TL
GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gremse altın satış fiyatı: 108.777,01 TL
ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Ons altın satış fiyatı: 4.328,35 Dolar
UYARI: HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIMK TAVSİYESİ DEĞİLDİR. ALTIN FİYATLARI ANLIK OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR.