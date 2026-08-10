Altın fiyatları düştü: Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (10 Ağustos 2026)

Piyasaların Gözü ABD TÜFE ve ÜFE Verilerinde

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, yaşanan gerilemeyi "önemli bir algı değişikliğinden ziyade doğal bir dengelenme" olarak nitelendirdi. Waterer, kısa vadede altının 4.300 dolar seviyesinin üzerinde destek bulmaya devam etmesini beklediğini ifade etti.

ABD ekonomisinin temmuz ayında istihdam kaybetmesi ve önceki iki ayın verilerinin aşağı yönlü revize edilmesi sonrası Fed’in 15-16 Eylül toplantısında faiz artırma ihtimali yüzde 50’nin altına geriledi.