Anket sonuçları ortaya çıkardı: Vatandaş çerçeve yasaya 'Hayır' diyor

GÜNDEMAR'ın Temmuz araştırmasında "Terörsüz Türkiye" başlıklı yeni açılım sürecine yönelik yöneltilen sorulardan kamuoyunda ciddi bir güvensizlik olduğu ve toplumda ciddi bir meşruiyet oluşmadığı ortaya çıktı. Türkiye genelinde katılımcıların yalnızca yüzde 30'u bu sürecin terörü sona erdirebileceğini düşünürken, yüzde 58'i sürecin başarılı olmayacağı kanaatinde.