Bahçeli'nin 2025 yılında yaptığı çağrıyla başlattığı ve 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan çözüm sürecinde vatandaş ikna edilemedi.
Anket sonuçları ortaya çıkardı: Vatandaş çerçeve yasaya 'Hayır' diyor
Devlet Bahçeli'nin "Abdullah Öcalan gelsin TBMM'de konuşsun" diyerek başlattığı 2. çözüm sürecinde kanun teklifi TBMM'de görüşülmeye başlandı. İktidarın "toplum benimsedi" söylemlerinin aksine yapılan araştırmalarda sürecin vatandaşta büyük ölçüde meşruiyet bulamadığı görüldü.Yunus Arıkan
Süreç başladığından bu yana yapılan anketlerde yurttaşların sürece güvenmedikleri ortaya çıkarken, sadece AA'nın yaptığı araştırmada sürece destek verenlerin oranı yüksek çıktı.
YENİÇAĞ, PKK'lı teröristlere siyaset yolunu açan, hakkında soruşturma ve kavuşturma bulunmayan teröristlerin adli kontrol ve denetim olmaksızın Türkiye'de ikamet edebilmesini sağlayan çerçeve yasa hakkında yapılan anketleri derledi.
İşte süreç hakkında yapılan 4 araştırmanın sonuçları:
GÜNDEMAR'ın Temmuz araştırmasında "Terörsüz Türkiye" başlıklı yeni açılım sürecine yönelik yöneltilen sorulardan kamuoyunda ciddi bir güvensizlik olduğu ve toplumda ciddi bir meşruiyet oluşmadığı ortaya çıktı. Türkiye genelinde katılımcıların yalnızca yüzde 30'u bu sürecin terörü sona erdirebileceğini düşünürken, yüzde 58'i sürecin başarılı olmayacağı kanaatinde.
Sürecin Başarı Beklentisi:
Başarılı olacağını düşünenler: %30
Başarısız olacağını düşünenler: %58
Fikir belirtmeyenler: %12
Parti Seçmenlerine Göre Destek Oranları:
DEM seçmeni: %86 (En yüksek destek)
MHP seçmeni: %45
AK Parti seçmeni: %35
CHP seçmeni: %11
İYİ Parti seçmeni: %8
AREA Araştırma'nın yaptığı ankete göre, halkın yüzde 60.2’si “Terörsüz Türkiye” sürecini destekliyor. Ancak vatandaşların yüzde 65.7'si, TBMM'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşülmesine karşı. Toplumun yüzde 54.8'i de CHP’nin İmralı Heyeti’ne katılmama kararını destekliyor.
MetroPOLL'un "Bahçeli'nin Öcalan'a 'PKK'yı dağıt, Meclis'e gel' çağrısını nasıl buldunuz?" sorusunu yönelttiği seçmenlerin büyük çoğunluğu Bahçeli'nin çağrısını benimsemediğini söyledi. Seçmenleri çoğunlukla çağrıyı onaylayan tek parti DEM Parti.
nket sonuçlarının partilerin seçmenleri temelinde yapılan dökümündeyse yanıtlar şöyle sıralandı:
AKP seçmeninin yüzde 26,4'ü “doğru buldum” derken, yüzde 65,3'ü “yanlış buldum” dedi.
CHP seçmeninin yüzde 7'si “doğru buldum” derken, yüzde 88,5'i “yanlış buldum” dedi.
MHP seçmeninin yüzde 35,1'i "doğru buldum" derken yüzde 62,8'i "yanlış buldum" dedi.
İYİ Parti seçmenin yüzde 15,3'ü “doğru buldum” derken yüzde 82,9'u “yanlış buldum” dedi.
Bu genel eğilime karşılık Bahçeli'ye en yüksek destek yelpazenin öbür ucundan geldi. DEM Parti seçmeninin yüzde 52,3'ü çağrıyı “doğru buldum” derken, "yanlış buldum" diyenler yüzde 34,2'de kaldı.
Diğer partilerin seçmenlerinin de yüzde 79,6'sı Bahçeli'nin çağrısını desteklemedi. Destekleyenlerin oranı yüzde 21,9'da kaldı.
AA ve ANAR'ın araştırmasına göre halkın yüzde 31,6'so "Terörsüz Türkiye" sürecini destekliyorum demedi.
Mayıs ayında yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 68,4'ü "Terörsüz Türkiye sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusunu "Olumlu buluyorum" şeklinde yanıtladı.
Araştırmada "Olumsuz buluyorum" yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 28,1'de kaldı. Katılımcıların yüzde 3,5'i ise fikrinin olmadığını söyledi veya cevap vermedi.