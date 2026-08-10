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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 15,6 artarak 2 milyar 166 milyon 89 bin 435 liraya ulaştı.

TAVAN VE TABAN FİYAT AÇIKLANDI

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00’de 4 bin 299 lira 2 kuruş, en düşük ise saat 12.00’de 1559 lira 52 kuruş olarak tespit edildi.

ORTALAMA FİYATLAR DA YÜKSELDİ

Piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 149 lira 46 kuruş olurken, ağırlıklı ortalama fiyat 3 bin 183 lira 76 kuruş olarak hesaplandı.

BUGÜNKÜ FİYAT ARALIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Spot piyasada bugün için megavatsaat elektrik fiyatı en yüksek 4 bin 300 lira, en düşük ise 1250 lira seviyesinde kayıtlara geçti.