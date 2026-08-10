Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Görüşmeler sırasında DEM Parti Grubu adına söz alan Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, kürsüden yaptığı konuşmada "Özellikle Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Numan Kurtulmuş ve Devlet Bahçeli'nin süreçteki kurucu rolünün hakkını veriyoruz." dedi.

Bakırhan'ın konuşması sırasında ise Genel Kurul salonunda dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Bakırhan'ın sözleri, başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere MHP sıralarındaki milletvekilleri tarafından alkışlandı.

"ÖCALAN’IN BU KURUCU ROLÜNÜN ALTINI ÖNEMLE ÇİZMEK İSTİYORUM"

Bakırhan konuşmasından en dikkat çeken kısım TBMM'ye çağrıda bulunarak, “Parlamento bu sorumluluğu taşımalı ve yeni bir tarihin önünü açmalıdır.” ifadeleri oldu.

Bakırhan, "Bu kanun teklifiyle, beraberliğimizi ve geleceğimizi güçlendirecek önemli bir adım atıyoruz. Güçlü bir başlangıç yapıyoruz. 27 Şubat 2025 tarihinde yaptığı Barış ve Demokratik Toplum ki, komşuları yanan bir evde barış lüks değildir; sigortadır. Türkiye'nin kendi içindeki ateşi çağrısıyla bu başlangıca imkân sağlayan Sayın Öcalan’ın bu kurucu rolünün altını önemle çizmek istiyorum. Kendisinin Türkiye çözümünden yana çabalarının önyargılarla değil, hakkaniyetle görülmesi gerekiyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin süreçteki kurucu rolünün hakkını veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakırhan, Türkiye'nin kendi içindeki çatışmayı hukuk yoluyla sonlandırmasının bölge ülkelerine de etkisi olacağını iddia ederek "Türkiye'nin kendi içindeki ateşi hukukla söndürmesi bütün komşularımıza nefes aldıracaktır" dedi.

MHP SIRALARINDAN ALKIŞ GELDİ

Bakırhan'ın Genel Kurul kürsüsündeki konuşması sırasında dikkat çeken an ise MHP sıralarından gelen alkışlar oldu. Başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere MHP'li milletvekilleri, Bakırhan'ın konuşmasını alkışlarla karşılaması "Bu gözler bunu da gördü" yorumlarına sebep oldu. Genel Kurul'da yaşanan bu anlar, sosyal medyada düşerek görüşmelerin en dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.