Anne-bebek ürünleri sektörünün önde gelen şirketlerinden ebebek, daha önce üretim faaliyetlerini durdurma kararı aldığı iştiraki Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş.’deki tüm hisselerini 55,4 milyon TL karşılığında sattığını açıkladı. KAP’a yapılan bildirimde, satışın altı gerçek kişiye gerçekleştirildiği duyuruldu.
Ebebek’ten dikkat çeken satış kararı: 55,4 milyon TL’ye devredildi
Bebek ürünlerinin dev firması ebebek, daha önce üretimi durdurma kararı aldığı iştiraki için 55,4 milyonluk satışı açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin önde gelen anne-bebek ürünleri perakendecilerinden ebebek, yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş.’de sahip olduğu hisselerin tamamını devrettiğini bildirdi.
BEBEK ÜRÜNLERİNİN DEV FİRMASINDAN 55,4 MİLYON TL’LİK SATIŞ
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada, şirketin üretim faaliyetlerini daha önce sonlandırdığı iştirakiyle ilgili satış işlemini tamamladığı ve resmi devir sürecinin sona erdiği belirtildi.
ebebek’in açıklamasına göre, şirketin yüzde 100 oranında bağlı ortaklığı konumunda bulunan Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş.’nin tüm payları 55,4 milyon TL bedelle altı gerçek kişiye devredildi. Şirket Yönetim Kurulu’nun 23 Eylül 2026 tarihinde aldığı kararın ardından başlatılan devir işlemlerinin 24 Eylül 2026 itibarıyla tamamlandığı kaydedildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İşlem sonucunda Şirketimizin Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş.deki pay sahipliği sona ermiştir. İşlemin Şirketimizin ana faaliyetlerinin yürütülmesinde bir değişikliğe yol açması beklenmemektedir. Satış işlemi sonucunda oluşacak kâr/zarar tutarına ilişkin hesaplama çalışmaları devam etmekte olup, tutar 30 Eylül 2026 tarihli TFRS konsolide finansal tablolarda muhasebeleştirilecektir. İlişkili taraf olmayan 6 gerçek kişiye satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
Satış bedeli; Tuna Çocuk Gereçleri Anonim Şirketi'nin güncel finansal durumu, üretim faaliyetlerinin durdurulmuş olması, varlık ve yükümlülükleri, özkaynak yapısı ve piyasa koşulları dikkate alınarak belirlenmiştir.
İşlemin ilişkili taraf işlemi niteliğinde olmaması ve işlem koşulları dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı kapsamında değerleme raporu alınması zorunluluğu bulunmadığından, değerleme raporu alınmamıştır."
Açıklamada ayrıca Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş.’nin üretim faaliyetlerinin, kârlılık ve verimlilik kriterleri doğrultusunda 25 Şubat 2026 tarihinde durdurulduğu hatırlatıldı.
Devir bedelinin belirlenmesinde şirketin güncel finansal durumu, üretim faaliyetlerinin sona ermiş olması, mevcut varlık ve yükümlülükleri ile özkaynak yapısının dikkate alındığı ifade edildi.
Satış işleminin sermaye piyasası mevzuatı açısından “ilişkili taraf işlemi” niteliğinde olmadığı ve ayrılma hakkı doğurmadığı belirtildi. ebebek, devir işleminin tamamlanmasıyla Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş.’deki ortaklığının tamamen sona erdiğini bildirdi.
Şirket ayrıca söz konusu işlemin ana faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir değişikliğe neden olmasının beklenmediğini ve şirketin finansal sürekliliği üzerinde olumsuz bir etki oluşturmayacağını açıkladı.