Hem İmdat dedi hem de direndi: Polis ile pazarlık yaptı

Burdur’da bir kişinin intihara teşebbüs edip, acil servisi aradıktan sonra polisler ile yaptığı pazarlık ve sonrası film sahneleri aratmadı. Polislere ‘karakola götürüp beniz ezeceksiniz” diyerek ambulans binmemek için direnen şahıs ile polis arasında geçen ilginç diyalog.