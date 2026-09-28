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YENİ Parti Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz fon soruşturması kapsamında AK Parti’den istifa eden eski bakan ve eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesinin ne zaman alınacağını sordu.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, fon soruşturması kapsamında AK Parti’den istifa eden eski bakan ve eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesinin ne zaman alınacağını sordu.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fon soruşturmasının siyasi ve bürokrasi ayağının da araştırılması gerektiğini belirtti.

“FATMA BETÜL SAYAN KAYA’NIN İFADESİ NE ZAMAN ALINACAK?”

Yavuzyılmaz, kamuoyunun yanıtını merak ettiği soruyu gündeme getirerek, “Fon vurgunu soruşturmasının siyasi ve bürokrasi ayağını örtbas etmek suçtur. Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ne zaman alınacak?” ifadelerini kullandı.

İfadenin alınmaması durumunda soruşturmadaki bağlantıların nasıl ortaya çıkarılacağını soran Yavuzyılmaz, Kaya ile temasta ve işbirliğinde olduğunu öne sürdüğü diğer AKP’li siyasetçi ve bürokratların nasıl tespit edileceğini de gündeme taşıdı.

“TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN BİR ZAMAN VE DELİL KAYBI"

Yavuzyılmaz, açıklamasında ifadenin alınmadığı her günün soruşturma açısından önemli olduğunu ifade etti.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili, “İfadenin alınmadığı her gün, gerçeğin ortaya çıkarılmasını engelleyen, telafisi mümkün olmayan bir zaman ve delil kaybı” dedi.

Soruşturmanın yalnızca manipülasyonla şişirilmiş olduğu öne sürülen haksız kazancın geri alınmasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Yavuzyılmaz, amaçlardan birinin de suç örgütünün ortaya çıkarılması olduğunu ifade etti

“DERHAL FİADESİNİ ALIN"

Yavuzyılmaz, açıklamasının devamında “Ucu nereye kadar giderse gitsin” sözünü hatırlatarak çağrısını yineledi.

Yavuzyılmaz, “Haydi bakalım. Derhal ifadesini alın” derken, Fatma Betül Sayan Kaya’nın emniyete veya adliyeye girerken görüntülerinin kamuoyu tarafından beklendiğini ifade etti.

Fatma Betül Sayan Kaya, hakkında ortaya atılan fon iddialarının ardından AK Parti’deki görevlerinden affını istemiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da istifa talebini kabul etmişti.