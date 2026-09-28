Kadıköy'de yapımı devam eden bir inşaatın dış cephesinde bulunan koruma panosunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat halindeki şantiyenin dış cephesinde bulunan koruma panosu henüz belirlenemeyen nedenle yola doğru devrildi.
PANONUN ALTINDA KALDILAR
Bu sırada caddede bulunan 2 kişi devrilen panonun altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Ekiplerin çalışmasıyla pano kaldırılırken, hafif yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.