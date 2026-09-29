Sermaye piyasalarına yönelik yürütülen fon soruşturması sürerken, şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında dikkat çeken bir Dubai ayrıntısı gündeme geldi.
Fon soruşturmasında yeni perde: Mustafa Sandal ve eşinin planı ortaya çıktı
Sermaye piyasalarına yönelik fon soruşturmasında Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Mustafa Sandal ve fon soruşturmasında adı geçen eşinin planı ortaya çıktı.Kaynak: Diğer
Günaydın yazarı Ömer Karahan’ın haberine göre, Mustafa Sandal’ın fon soruşturması başlamadan önce Dubai’den oturum izni almak için başvuruda bulunduğu iddia edildi.
Sandal, eşi Melis Sütşurup Sandal’ın soruşturmada adının geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Benim alnım ak!” diyerek kendisinin ve eşinin mağdur olduğunu savunmuştu.
DUBAİ HAVALİMANI'NDA 2 GÜN BEKLEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ
Geçtiğimiz günlerde konser için yurt dışına çıkmak isteyen Mustafa Sandal’ın Dubai Havalimanı’nda polis tarafından durdurulduğu ve ülkeden çıkışına izin verilmediği öne sürüldü.
İşlemlerin tamamlanması için Sandal’ın iki gün Dubai’de kalmak zorunda kaldığı, yurt dışındaki konserine yetişebilmek amacıyla özel jet kiraladığı iddia edildi.
MELİS SÜTŞURUP SANDAL HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA
Öte yandan Melis Sütşurup Sandal hakkında da yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu iddia edildi.
Sütşurup’un fondaki parasını çektikten sonra Dubai’ye gittiği ve henüz Türkiye’ye dönmediği öne sürüldü.
EŞİNİN MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında 42 kişinin mal varlığına tedbir konuldu.
Bu isimler arasında Melis Sütşurup Sandal da yer aldı. Borsacı Cihan Sütşurup’un kızı olan Melis Sütşurup Sandal’ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği iddia edildi.
Soruşturmayla ilgili gündeme gelen Dubai ayrıntıları ve Sandal çifti hakkındaki iddiaların hukuki süreci devam ediyor.