Yeniçağ Gazetesi
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Fon soruşturmasında yeni perde: Mustafa Sandal ve eşinin planı ortaya çıktı

Sermaye piyasalarına yönelik fon soruşturmasında Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Mustafa Sandal ve fon soruşturmasında adı geçen eşinin planı ortaya çıktı.

Kaynak: Diğer
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Fon soruşturmasında yeni perde: Mustafa Sandal ve eşinin planı ortaya çıktı - Resim: 1

Sermaye piyasalarına yönelik yürütülen fon soruşturması sürerken, şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında dikkat çeken bir Dubai ayrıntısı gündeme geldi.

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Fon soruşturmasında yeni perde: Mustafa Sandal ve eşinin planı ortaya çıktı - Resim: 2

Günaydın yazarı Ömer Karahan’ın haberine göre, Mustafa Sandal’ın fon soruşturması başlamadan önce Dubai’den oturum izni almak için başvuruda bulunduğu iddia edildi.

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Fon soruşturmasında yeni perde: Mustafa Sandal ve eşinin planı ortaya çıktı - Resim: 3

Sandal, eşi Melis Sütşurup Sandal’ın soruşturmada adının geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Benim alnım ak!” diyerek kendisinin ve eşinin mağdur olduğunu savunmuştu.

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Fon soruşturmasında yeni perde: Mustafa Sandal ve eşinin planı ortaya çıktı - Resim: 4

DUBAİ HAVALİMANI'NDA 2 GÜN BEKLEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Geçtiğimiz günlerde konser için yurt dışına çıkmak isteyen Mustafa Sandal’ın Dubai Havalimanı’nda polis tarafından durdurulduğu ve ülkeden çıkışına izin verilmediği öne sürüldü.

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Fon soruşturmasında yeni perde: Mustafa Sandal ve eşinin planı ortaya çıktı - Resim: 5

İşlemlerin tamamlanması için Sandal’ın iki gün Dubai’de kalmak zorunda kaldığı, yurt dışındaki konserine yetişebilmek amacıyla özel jet kiraladığı iddia edildi.

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Fon soruşturmasında yeni perde: Mustafa Sandal ve eşinin planı ortaya çıktı - Resim: 6

MELİS SÜTŞURUP SANDAL HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Öte yandan Melis Sütşurup Sandal hakkında da yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu iddia edildi.

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Fon soruşturmasında yeni perde: Mustafa Sandal ve eşinin planı ortaya çıktı - Resim: 7

Sütşurup’un fondaki parasını çektikten sonra Dubai’ye gittiği ve henüz Türkiye’ye dönmediği öne sürüldü.

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Fon soruşturmasında yeni perde: Mustafa Sandal ve eşinin planı ortaya çıktı - Resim: 8

EŞİNİN MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

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Fon soruşturmasında yeni perde: Mustafa Sandal ve eşinin planı ortaya çıktı - Resim: 9

Soruşturma kapsamında 42 kişinin mal varlığına tedbir konuldu.

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Fon soruşturmasında yeni perde: Mustafa Sandal ve eşinin planı ortaya çıktı - Resim: 10

Bu isimler arasında Melis Sütşurup Sandal da yer aldı. Borsacı Cihan Sütşurup’un kızı olan Melis Sütşurup Sandal’ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği iddia edildi.

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Fon soruşturmasında yeni perde: Mustafa Sandal ve eşinin planı ortaya çıktı - Resim: 11

Soruşturmayla ilgili gündeme gelen Dubai ayrıntıları ve Sandal çifti hakkındaki iddiaların hukuki süreci devam ediyor.

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