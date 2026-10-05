Yeniçağ Gazetesi
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Depremler sonrası AFAD’dan kritik uyarı: Rapor yayımlandı

AFAD'ın Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin hazırladığı ön değerlendirme raporunda, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin ardından raporun hazırlandığı süre içinde, büyüklükleri 1 ile 2,4 arasında değişen 16 artçı deprem olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA
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Depremler sonrası AFAD’dan kritik uyarı: Rapor yayımlandı - Resim: 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 14.43’te merkez üssü Adana’nın Saimbeyli ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporu yayımladı.

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Depremler sonrası AFAD’dan kritik uyarı: Rapor yayımlandı - Resim: 2

Rapora göre deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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Depremler sonrası AFAD’dan kritik uyarı: Rapor yayımlandı - Resim: 3

Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri; 7,114 kilometre uzaklıktaki Feke ilçesine bağlı Akoluk köyü oldu.

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Depremler sonrası AFAD’dan kritik uyarı: Rapor yayımlandı - Resim: 4

Depremin hangi faydan kaynaklandığının, ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları sonucunda belirleneceğini bildirildi.

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Depremler sonrası AFAD’dan kritik uyarı: Rapor yayımlandı - Resim: 5

Raporda, bölgede 1900 yılından bu yana büyüklüğü 4 ve üzerinde 32 deprem meydana geldiği, bunların en büyüğünün 5,7 olduğu belirtildi.

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Depremler sonrası AFAD’dan kritik uyarı: Rapor yayımlandı - Resim: 6

Bölgede ayrıca 1900 öncesine ait 3 tarihsel deprem kaydı bulunduğu kaydedildi. 146 ivmeölçerden alınan verilere göre en yüksek ivme, Saimbeyli’deki 0131 kodlu istasyonda doğu-batı bileşeninde 83,454 gal olarak ölçüldü.

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Depremler sonrası AFAD’dan kritik uyarı: Rapor yayımlandı - Resim: 7

AFAD, rapordaki bilgilerin depremi izleyen ilk bir saat içinde üretilen verilerle hazırlandığını belirterek, bölgede hasarlı yapı bulunması halinde bu yapıların kullanılmaması uyarısında bulundu.

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