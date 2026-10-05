Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 14.43’te merkez üssü Adana’nın Saimbeyli ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporu yayımladı.
Depremler sonrası AFAD’dan kritik uyarı: Rapor yayımlandı
AFAD'ın Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin hazırladığı ön değerlendirme raporunda, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin ardından raporun hazırlandığı süre içinde, büyüklükleri 1 ile 2,4 arasında değişen 16 artçı deprem olduğu belirtildi.Kaynak: İHA
Rapora göre deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri; 7,114 kilometre uzaklıktaki Feke ilçesine bağlı Akoluk köyü oldu.
Depremin hangi faydan kaynaklandığının, ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları sonucunda belirleneceğini bildirildi.
Raporda, bölgede 1900 yılından bu yana büyüklüğü 4 ve üzerinde 32 deprem meydana geldiği, bunların en büyüğünün 5,7 olduğu belirtildi.
Bölgede ayrıca 1900 öncesine ait 3 tarihsel deprem kaydı bulunduğu kaydedildi. 146 ivmeölçerden alınan verilere göre en yüksek ivme, Saimbeyli’deki 0131 kodlu istasyonda doğu-batı bileşeninde 83,454 gal olarak ölçüldü.
AFAD, rapordaki bilgilerin depremi izleyen ilk bir saat içinde üretilen verilerle hazırlandığını belirterek, bölgede hasarlı yapı bulunması halinde bu yapıların kullanılmaması uyarısında bulundu.