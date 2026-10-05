Servis yollarını arşınlayan otomobiller belli oldu: Listede 5 marka var

Land Rover modelleri için elektrik, süspansiyon ve motor zinciri arızası iddiaları paylaşıldı.

Uzmanlar, ikinci el araç satın alırken yalnızca marka ve modele değil, aracın bakım geçmişine, ekspertiz raporuna ve varsa kronik arıza kayıtlarına bakılması gerektiğini belirtiyor. Aynı modeldeki her aracın aynı sorunu yaşayacağı anlamına gelmeyen bu listeler, satın alma öncesinde araştırma yapılması ve detaylı kontrol için uyarı niteliği taşıyor.