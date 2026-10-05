Otomobil kullanıcılarının değerlendirmelerinde bazı modeller; motor, şanzıman, elektrik ve süspansiyon arızası iddialarıyla dikkat çekti.
Servis yollarını arşınlayan otomobiller belli oldu: Listede 5 marka var
Otomobil kullanıcılarının servis deneyimlerine ilişkin değerlendirmelerde beş marka ve çeşitli modeller; motor, şanzıman, elektrik ve mekanik sorun iddialarıyla öne çıktı. İşte dikkat çeken ayrıntılar ve alıcılar için uyarılar...Kaynak: Haber Merkezi
Kullanıcı anketlerinde bazı araçların servis ve bakım giderleriyle öne çıktığı ifade edildi.
Değerlendirmelerde, sanayi ve servis ziyaretlerinin sık olduğu öne sürülen araçlar arasında Citroen C3 ve C4, Fiat Egea, Nissan Qashqai ve Juke, Peugeot 208, 308 ve 2008 ile Land Rover Range Rover ve Discovery Sport modelleri gösterildi.
Listede bulunan modeller, çeşitli teknik şikayet konularıyla gündeme taşındı.
Şikayetlerin büyük bölümü motor, şanzıman ve mekanik aksam başlıklarında yoğunlaştı.
LİSTEDEKİ MODELLER VE ŞİKAYETLER
Motopixeltv’nin yayımladığı değerlendirmeye göre Citroen C3 ve C4 modellerinin 1.2 motorlarında triger kopması, yağlama problemi ve motor hasarı iddiaları öne çıktı.
Citroen modelleri, listede motor ve yağlama kaynaklı sorunlarla yer aldı.
Fiat Egea’da ise 1.4 ve 1.6 motorlarda yağ eksiltme şikayetleri ile DCT şanzımanda vuruntu ve mekatronik kaynaklı arıza iddiaları sıralandı.
Fiat Egea, yağ eksiltme ve DCT şanzıman sorunlarıyla listede gösterildi.
Nissan tarafında Qashqai ve Juke modelleri; CVT şanzıman, aktarma ve kavrama sorunları iddialarıyla dikkat çekti.
Nissan Qashqai ve Juke için CVT şanzıman ile aktarma şikayetleri öne çıkarıldı.
Peugeot 208, 308 ve 2008 modellerinde özellikle 1.2 PureTech motorla bağlantılı triger kopması ve yağlama problemi iddiaları gündeme getirildi.
Peugeot 208, 308 ve 2008 modelleri 1.2 PureTech motor kaynaklı şikayetlerle anıldı.
Listenin son sırasında Land Rover’ın Range Rover ve Discovery Sport modelleri yer aldı. Bu araçlar için elektrik problemleri, süspansiyon arızaları ve motor zinciri sorunları başlıkları sıralandı.
Land Rover modelleri için elektrik, süspansiyon ve motor zinciri arızası iddiaları paylaşıldı.
Uzmanlar, ikinci el araç satın alırken yalnızca marka ve modele değil, aracın bakım geçmişine, ekspertiz raporuna ve varsa kronik arıza kayıtlarına bakılması gerektiğini belirtiyor. Aynı modeldeki her aracın aynı sorunu yaşayacağı anlamına gelmeyen bu listeler, satın alma öncesinde araştırma yapılması ve detaylı kontrol için uyarı niteliği taşıyor.