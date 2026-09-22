Aydın’ın Kuşadası ilçesinde müteahhitlik yapan iş insanı Rıza Muslu’dan acı haber geldi. Yunanistan’ın Samos (Sisam) Adası’ndan dönüş yolculuğunda seyir halindeki yattan denize düşerek kaybolduğu iddia edilen Muslu’nun cansız bedeni sahilde bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Samos Adası’na giden Rıza Muslu’nun dönüş yolculuğu sırasında yattan denize düştüğü iddia edildi.
Muslu’nun bulunması için ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.
CANSIZ BEDENİ SAHİLDE BULUNDU
Bugün Kuşadası Sahil Siteleri Sevgi Plajı’nda bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede sahilde bulunan kişinin, Samos Adası gezisinden dönerken yattan denize düştüğü iddia edilen Rıza Muslu olduğu tespit edildi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK
Muslu’nun cenazesinin olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi. Rıza Muslu’nun kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği belirtildi.