Kaynak: İHA

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Köklü köyünde yaşayan İsmail Yılmaz’ın evinin bahçesi, zaman zaman tilkilerin uğrak noktası oldu. Yiyecek aramak için evinin önüne gelen tilkiyi fark eden Yılmaz, yabani hayvanı telefonuyla görüntüledi.

Yılmaz’ın konuşmasına rağmen kaçmayan tilki, bahçede yiyecek aramayı sürdürdü. Yılmaz da yabani hayvana ekmek vererek besledi.

Doğayla iç içe yaşamanın önemine dikkat çeken Yılmaz, yabani hayvanların zaman zaman bahçesine geldiğini belirterek, “Ara sıra bahçeme gelip yiyecek arıyor yaban hayvanları. Biz onları seviyoruz. Dün akşam da buradaydı tilki, ben de ona ekmek veriyorum. Aslında onlara zarar vermememiz lazım.” dedi.