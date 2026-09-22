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Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, yörede ürün toplama döneminin kapandığını bildirerek, yaklaşan ekim döneminde üreticilerin sarı cüce illetine karşı teyakkuzda olmalarının icap ettiğini aktardı. Toprak, rahatsızlığın çevrede tespit edildiğini ve kimyasal mücadelesinin imkânsız olduğunu vurgulayarak, bilhassa arpa ekiminin rötarla icra edilmesi ikazını paylaştı.

Kırşehir’de ürün toplama döneminin noktalandığını beyan eden Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, bu sene düşen yağış miktarının sevindirici düzeyde seyretmesi sebebiyle rekoltenin bereketli ulaştığını ve üreticinin huzurlu bir süreç tamamladığını bildirdi. Toprak, giderlerdeki tırmanışın mahsul bedellerindeki tırmanışın gerisinde kaldığına değinerek, "Hasat sezonunu bitirdik. Bu yıl yağışların da güzel olmasından dolayı rekolte yüksek oldu. Bu yönde çiftçi rahatladı. Maliyet artışları, ürün fiyat artışlarının çok gerisinde kaldı" dedi.

Taze ekim döneminin Kırşehir sınırlarında başlamak üzere olduğuna işaret eden Toprak, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) dokümanlarına dayanarak şehirde üreticilerin kayda değer bir kesiminin arpa tarımı icra ettiğini söyledi. Sarı cüce illetine yönelik üreticilerin toprakla tohumu buluşturma tarihlerini ertelemeleri gerektiğinin altını çizen Toprak, "Yeni ekim sezonu Kırşehir'de başlamak üzere. ÇKS kayıtlarına göre çiftçimizin büyük bölümü arpa üretimi yapıyor. Bu nedenle ekimlerini geç yapsınlar. Sarı cüce hastalığı bizim bölgemizde görülmekte. Bu hastalığın ilaçla da tedavisi yok. En iyi yöntem ekimin geç yapılmasıdır" diye konuştu.

Toprak, üreticilerin ekim sürecinde rahatsızlık tehlikesini göz önünde bulundurarak adım atmalarının rekoltede meydana gelebilecek eksilmelerin engellenmesi bakımından hayati ehemmiyet taşıdığını ifade etti.