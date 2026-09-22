Kaynak: DHA

Yalova’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte metrekareye 30 kilogram yağış düşerken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

SÜRÜCÜLER TRAFİKTE İLERLEMEKTE ZORLANDI

Sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Ekipler, yağışın neden olabileceği olası su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.

YAĞIŞLARIN YARIN AKŞAMA KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, Yalova’da yağışların yarın akşama kadar devam etmesi bekleniyor.