Yalova’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte metrekareye 30 kilogram yağış düşerken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanak nedeniyle yollar göle döndü: Sürücüler ilerlemekte zorlandı - Resim : 1

SÜRÜCÜLER TRAFİKTE İLERLEMEKTE ZORLANDI

Sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Ekipler, yağışın neden olabileceği olası su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.

Sağanak nedeniyle yollar göle döndü: Sürücüler ilerlemekte zorlandı - Resim : 2

YAĞIŞLARIN YARIN AKŞAMA KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, Yalova’da yağışların yarın akşama kadar devam etmesi bekleniyor.

Sağanak nedeniyle yollar göle döndü: Sürücüler ilerlemekte zorlandı - Resim : 3