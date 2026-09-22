Kaynak: AA / İHA

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği market denetimlerinde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen 3 market 3 gün süreyle kapatıldı.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelindeki marketlerde denetimlerini sürdürüyor.

Son denetimlerde OLİ Center zincir marketinin de aralarında bulunduğu 3 markette mevzuata aykırı şekilde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğu tespit edildi.

3 MARKET 3 GÜN KAPATILDI

Denetimlerin ardından OLİ Center zincir market ile 2 yerel market hakkında işlem yapıldı. Şahinbey Belediyesi, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen 3 marketi 3 gün süreyle kapattı.

Zabıta ekipleri, işletmelerde ürünlerin son kullanma tarihleri başta olmak üzere vatandaş sağlığını doğrudan ilgilendiren birçok konuda kontrol gerçekleştirdi.

“VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATTIRMAYACAĞIZ”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, denetimlerin vatandaşların sağlığını korumak amacıyla sürdürüldüğünü belirtti.

Tahmazoğlu, “Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Zabıta ekiplerimiz, yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 1 zincir market olmak üzere 3 marketi kapattı. Vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atan hiçbir uygulamaya müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Tahmazoğlu, kurallara uymayan işletmelere yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.