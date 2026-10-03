Kılıçdaroğlu'ndan 'Erişim engeli' tepkisi: Suçlarınızı böyle kapatamazsınız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, T24, Evrensel ve Kısa Dalga gibi medya organlarına gelen erişim engellerine karşın " Ne yaptığınızı, niye yaptığınızı görüyorum ve biliyorum. Çekin elinizi oradan. Suçlarınızı böyle kapatamazsınız" dedi.