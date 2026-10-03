Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AKOM tarih verdi: İstanbul’da hava tersine dönüyor (3 Ekim 2026)

AKOM tarih verdi: İstanbul’da hava tersine dönüyor (3 Ekim 2026)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul’un haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre soğuk ve yağışlı hava yerini güneşe bırakacak.

Dilem Taştan Dilem Taştan
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AKOM tarih verdi: İstanbul’da hava tersine dönüyor (3 Ekim 2026) - Resim: 1

AKOM'un raporuna göre, hafta başından bu yana megakentte etkili olan soğuk ve yağışlı hava bugün itibarıyla bölgeyi terk ediyor.

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AKOM tarih verdi: İstanbul’da hava tersine dönüyor (3 Ekim 2026) - Resim: 2

AKOM tarafından paylaşılan verilere göre, önümüzdeki bir hafta boyunca İstanbul genelinde yeni bir yağış beklenmiyor.

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AKOM tarih verdi: İstanbul’da hava tersine dönüyor (3 Ekim 2026) - Resim: 3

Hali hazırda mevsim normallerinin altında seyreden ve 16-18 °C aralığında olçülen hava sıcaklıklarının, havanın çoğunlukla güneşli geçmesiyle birlikte kademeli olarak yükselerek 22-24 °C seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor.

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AKOM tarih verdi: İstanbul’da hava tersine dönüyor (3 Ekim 2026) - Resim: 4

3 Ekim Cumartesi günü için paylaşılan gün içi tahmin detaylarında şu bilgilere yer verildi

Sabah saatlerinde 16 °C olan sıcaklığın öğle saatlerinde 21 °C'ye kadar yükselmesi, akşam 18 °C ve gece saatlerinde ise 16 °C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

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AKOM tarih verdi: İstanbul’da hava tersine dönüyor (3 Ekim 2026) - Resim: 5

YAĞIŞ VE NEM:

Sabah saatlerinde yerel yağış geçişleri görülürken, gün içinde nem oranının %65 ile %95 arasında değişkenlik göstereceği bildirildi.

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AKOM tarih verdi: İstanbul’da hava tersine dönüyor (3 Ekim 2026) - Resim: 6

RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın poyrazdan kuvvetli, zaman zaman ise fırtınamsı şekilde 30-60 km/s hızla eseceği tahmin ediliyor.

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AKOM tarih verdi: İstanbul’da hava tersine dönüyor (3 Ekim 2026) - Resim: 7

DENİZ SUYU SICAKLIĞI:

Deniz suyu sıcaklığı ise 20 °C olarak kayıtlara geçti.

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AKOM tarih verdi: İstanbul’da hava tersine dönüyor (3 Ekim 2026) - Resim: 8

ÖNÜMÜZDEKİ 6 GÜNÜN HAVA DURUMU TABLOSU

04.10.2026 Pazar: Parçalı ve az bulutlu15 °C / 22 °C Yağış beklenmiyor

05.10.2026 Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu15 °C / 22 °CYağış beklenmiyor

06.10.2026 Salı: Parçalı ve az bulutlu15 °C / 23 °CYağış beklenmiyor

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AKOM tarih verdi: İstanbul’da hava tersine dönüyor (3 Ekim 2026) - Resim: 9

07.10.2026 Çarşamba: Az bulutlu ve açık 15 °C / 24 °C Yağış beklenmiyor

08.10.2026 Perşembe: Parçalı bulutlu 14 °C / 22 °C Yağış beklenmiyor

09.10.2026 Cuma: Parçalı bulutlu14 °C / 23 °C Yağış beklenmiyor

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AKOM tarih verdi: İstanbul’da hava tersine dönüyor (3 Ekim 2026) - Resim: 10

Hafta ortasına kadar (07.10.2026 Çarşamba) kademeli olarak artan sıcaklıklar 24 °C ile haftanın zirve noktasına ulaşacak.

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AKOM tarih verdi: İstanbul’da hava tersine dönüyor (3 Ekim 2026) - Resim: 11

Rüzgarın bugün öğle saatlerine kadar oluşturabileceği fırtınamsı etki dışında, hafta boyunca açık ve parçalı bulutlu bir gökyüzü İstanbulluları bekliyor.

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AKOM tarih verdi: İstanbul’da hava tersine dönüyor (3 Ekim 2026) - Resim: 12
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