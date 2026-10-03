AKOM'un raporuna göre, hafta başından bu yana megakentte etkili olan soğuk ve yağışlı hava bugün itibarıyla bölgeyi terk ediyor.
AKOM tarih verdi: İstanbul’da hava tersine dönüyor (3 Ekim 2026)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul’un haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre soğuk ve yağışlı hava yerini güneşe bırakacak.Dilem Taştan
AKOM tarafından paylaşılan verilere göre, önümüzdeki bir hafta boyunca İstanbul genelinde yeni bir yağış beklenmiyor.
Hali hazırda mevsim normallerinin altında seyreden ve 16-18 °C aralığında olçülen hava sıcaklıklarının, havanın çoğunlukla güneşli geçmesiyle birlikte kademeli olarak yükselerek 22-24 °C seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor.
3 Ekim Cumartesi günü için paylaşılan gün içi tahmin detaylarında şu bilgilere yer verildi
Sabah saatlerinde 16 °C olan sıcaklığın öğle saatlerinde 21 °C'ye kadar yükselmesi, akşam 18 °C ve gece saatlerinde ise 16 °C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.
YAĞIŞ VE NEM:
Sabah saatlerinde yerel yağış geçişleri görülürken, gün içinde nem oranının %65 ile %95 arasında değişkenlik göstereceği bildirildi.
RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın poyrazdan kuvvetli, zaman zaman ise fırtınamsı şekilde 30-60 km/s hızla eseceği tahmin ediliyor.
DENİZ SUYU SICAKLIĞI:
Deniz suyu sıcaklığı ise 20 °C olarak kayıtlara geçti.
ÖNÜMÜZDEKİ 6 GÜNÜN HAVA DURUMU TABLOSU
04.10.2026 Pazar: Parçalı ve az bulutlu15 °C / 22 °C Yağış beklenmiyor
05.10.2026 Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu15 °C / 22 °CYağış beklenmiyor
06.10.2026 Salı: Parçalı ve az bulutlu15 °C / 23 °CYağış beklenmiyor
07.10.2026 Çarşamba: Az bulutlu ve açık 15 °C / 24 °C Yağış beklenmiyor
08.10.2026 Perşembe: Parçalı bulutlu 14 °C / 22 °C Yağış beklenmiyor
09.10.2026 Cuma: Parçalı bulutlu14 °C / 23 °C Yağış beklenmiyor
Hafta ortasına kadar (07.10.2026 Çarşamba) kademeli olarak artan sıcaklıklar 24 °C ile haftanın zirve noktasına ulaşacak.
Rüzgarın bugün öğle saatlerine kadar oluşturabileceği fırtınamsı etki dışında, hafta boyunca açık ve parçalı bulutlu bir gökyüzü İstanbulluları bekliyor.