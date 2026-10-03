Kademeli emeklilik düzenlemesi, vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanlar, erken emeklilik beklentisiyle Meclis'teki gelişmeleri yakından izliyor.
1999 sonrası sigortalılar dikkat: Kademeli emeklilik için yeni teklif geliyor
Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği emeklilik gündeminde dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. 1999 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanları ilgilendiren kademeli emeklilik için TBMM'de yeni bir teklif hazırlığı gündeme geldi. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
SüperHaber'de yer alan habere göre, 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta başlangıcı bulunan vatandaşların uzun süredir beklediği düzenleme, yaş ve prim şartlarında kademeli bir geçiş sağlanması beklentisini yeniden TBMM gündemine taşımayı hedefliyor. Hazırlanması planlanan ortak teklif kapsamında, EYT düzenlemesinin ardından ortaya çıkan yaş ve prim koşullarındaki farklılıkların giderilmesi amaçlanıyor.
2026 KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKTI MI, MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Kademeli emeklilik düzenlemesi henüz yasalaşmadı. TBMM'de bu konuyla ilgili sunulmuş kanun teklifleri bulunuyor ancak tekliflerin yürürlüğe girebilmesi için Meclis'teki yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor. 5 Aralık 2024 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan 2/2755 esas numaralı kanun teklifinde, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta başlangıcı bulunanların emeklilik, prim ve yaş şartlarının kademeli şekilde uygulanması amaçlanıyor. TBMM kayıtlarında söz konusu teklifin son durumu "Komisyonda" olarak yer alıyor.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede vatandaşların kademeli emeklilik taleplerini de gündeme getirdi. Kademeli emeklilik konusunda siyasi kanattan gelen bir diğer gelişmede ise Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları dikkat çekti. Destici, düzenlemenin yasal zemine kavuşması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Meclis'te temsil edilen ve edilmeyen siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştirilerek ortak bir kanun teklifinin hazırlanmasının planlandığı ifade edildi.
YAŞ VE PRİM ŞARTI NASIL OLACAK?
Hazırlanması planlanan yeni kanun teklifi taslağında emekliliğin kapsamı, uygulanması öngörülen kademeli yaş aralıkları ve prim günü şartlarına ilişkin ayrıntıların bulunması bekleniyor. Düzenlemenin detaylarının, partiler arasında yürütülecek görüşmelerin ardından netleşmesi ve kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
Kademeli emekliliğin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda 2026 yılı itibarıyla kesinleşmiş yeni bir düzenleme bulunmuyor. Mevcut durumda yürürlükte olan emeklilik şartları uygulanmaya devam ediyor. Yeni bir düzenlemenin hayata geçirilebilmesi için ilgili kanun değişikliğinin yasama sürecini tamamlaması, ardından Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor. Bu nedenle çeşitli platformlarda paylaşılan kademeli emeklilik tablolarının, yeni bir yasa yürürlüğe girmediği sürece mevcut mevzuat kapsamında değerlendirilmemesi gerekiyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?
Kademeli emeklilik taleplerinin temelinde, farklı tarihlerde sigorta başlangıcı bulunan çalışanların emeklilik yaş ve prim koşullarının kademeli biçimde belirlenmesi isteği bulunuyor. Ancak henüz yasalaşmış bir düzenleme olmadığı için 2026 yılına ilişkin kesinleşmiş bir kademeli emeklilik tablosu veya kapsam listesi bulunmuyor.
Yeni bir düzenleme yapılması halinde sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı, yaş ve sigortalılık statüsü gibi kriterlerin dikkate alınarak yeni şartların belirlenmesi gerekiyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Kademeli emeklilik konusunda yeni bir kanun yürürlüğe girmediğinden, 2026 yılı için kesinleşmiş yeni yaş ve prim şartları bulunmuyor. Mevcut sistemde emeklilik koşulları, kişinin ilk sigorta tarihi ve sigortalılık statüsüne göre belirleniyor.
Bu nedenle sosyal medyada veya çeşitli internet platformlarında yayımlanan yaş ve prim tabloları, resmi bir düzenleme yürürlüğe girmediği sürece kesinleşmiş emeklilik şartları olarak kabul edilmiyor.
1999-2008 ARASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR EMEKLİ OLACAK MI?
Kademeli emeklilik beklentisinin merkezinde özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar yer alıyor.
Bu gruptaki çalışanlar, sigorta başlangıç tarihleri arasındaki farklılıkların emeklilik koşullarına yansıtılmasını ve daha kademeli bir geçiş uygulanmasını talep ediyor.
Bununla birlikte mevcut mevzuatta yeni bir değişiklik yapılmadığı sürece 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunan kişilerin emeklilik şartları yürürlükteki kurallara göre uygulanıyor. Dolayısıyla yalnızca kademeli emeklilik beklentisinin bulunması, mevcut sistemde öngörülen yaştan daha erken emeklilik hakkı sağlamıyor.