1999 sonrası sigortalılar dikkat: Kademeli emeklilik için yeni teklif geliyor

KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?

Kademeli emeklilik taleplerinin temelinde, farklı tarihlerde sigorta başlangıcı bulunan çalışanların emeklilik yaş ve prim koşullarının kademeli biçimde belirlenmesi isteği bulunuyor. Ancak henüz yasalaşmış bir düzenleme olmadığı için 2026 yılına ilişkin kesinleşmiş bir kademeli emeklilik tablosu veya kapsam listesi bulunmuyor.

Yeni bir düzenleme yapılması halinde sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı, yaş ve sigortalılık statüsü gibi kriterlerin dikkate alınarak yeni şartların belirlenmesi gerekiyor.