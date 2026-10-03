Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, sıfır araç sahibi olmak isteyenler için Ekim ayında geçerli olacak kampanyasını açıkladı.
Togg'un yeni fiyatları açıklandı: En uygun modelin rakamı belli oldu
Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg'un Ekim ayına özel fiyat listesi ile kampanyası açıklandı. İşte Togg Ekim kampanyası ve Togg T10X, T10F güncel fiyat listesi...Kaynak: Diğer
Markanın duyurduğu kredi seçenekleri arasında en çok dikkat çeken seçenek, 584 bin TL peşinatla araç sahibi olmayı sağlayan kredi desteği oldu.
İşte Togg Ekim kampanyası ve Togg fiyat listesi...
59 bin TL taksitle Togg sahibi olunabilecek
Togg Ekim kampanyasında, 1 milyon 884 bin 980 lira etiket fiyatına sahip T10F V1 Standart Menzil modeli için 1 milyon 300 bin lira kredi kullanılabiliyor. Böylece aracı teslim almak için gereken peşinat tutarı 584 bin 980 lira oluyor.
Benzer şekilde, 1 milyon 909 bin 48 lira fiyatındaki T10X V1 Standart Menzil modelinde ise ödenmesi gereken peşinat 609 bin 48 lira oluyor. Bu seçenekte yüzde 2,95 faiz oranı ve 48 ay vade ile aylık taksit tutarı 59 bin 653 lira olarak hesaplanıyor.
Sıfır faizli Togg kredisi
Togg Ekim kampanyasında T10F V2 modelinde 900 bin lira krediye 10 ay vade veya 800 bin lira krediye 12 ay vadede sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor. T10X V2 modelinde ise 700 bin liraya 10 ay veya 600 bin liraya 12 ay sıfır faizli taksit seçeneği sunuluyor. 4More versiyonlarında ise (3,217 milyon TL'yi aşan en üst donanım) 1 milyon 500 bin lira krediye 10 ay vade ve sıfır faiz avantajı tüketicilerle buluşuyor.
Togg Ekim 2026 güncel fiyat listesi
Yeni kampanya kapsamında Togg'un güncel etiket fiyatları da açıklandı:
Togg T10X fiyat listesi Ekim 2026
V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL
V1 RWD Uzun Menzil: 2.219.668 TL
V2 RWD Uzun Menzil: 2.411.000 TL
V2 4More Obsidiyen: 3.218.137 TL
Togg T10F fiyat listesi Ekim 2026
V1 RWD Standart Menzil: 1.884.980 TL
V1 RWD Uzun Menzil: 2.195.600 TL
V2 RWD Uzun Menzil: 2.370.930 TL
V2 4More Versiyonu: 3.217.937 TL
Şirketler için yüzde 100 finansman desteği
Kurumsal müşteriler ve filo yatırımları için de Togg'un Ekim ajandasında farklı seçenekler bulunuyor. T10F V2 ve T10X V2 modellerinde bireysel alımlara benzer 10 ve 12 aylık sıfır faizli kredi destekleri işletmelere sunulurken, araç bedelinin tamamı için yüzde 100 finansman desteği veriliyor.
Uzun vadeli filo yatırımlarında ise 2 milyon 325 bin lira krediye 48 ay vade ve yüzde 3,29 faiz oranıyla aylık 99 bin 884 lira taksit imkanı sağlanıyor.