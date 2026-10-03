Togg'un yeni fiyatları açıklandı: En uygun modelin rakamı belli oldu

Sıfır faizli Togg kredisi

Togg Ekim kampanyasında T10F V2 modelinde 900 bin lira krediye 10 ay vade veya 800 bin lira krediye 12 ay vadede sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor. T10X V2 modelinde ise 700 bin liraya 10 ay veya 600 bin liraya 12 ay sıfır faizli taksit seçeneği sunuluyor. 4More versiyonlarında ise (3,217 milyon TL'yi aşan en üst donanım) 1 milyon 500 bin lira krediye 10 ay vade ve sıfır faiz avantajı tüketicilerle buluşuyor.