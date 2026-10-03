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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gelen vatandaş, asansörün önünde beklediği sırada aniden nefes almakta zorlandı. Boğazındaki şekeri kendi çabasıyla çıkarmaya çalışan kişinin durumunu fark eden personel, hemen yardımına koştu.

İlk yardım eğitimi bulunan çalışanın uyguladığı Heimlich manevrası sonucunda soluk borusundaki şeker çıkarıldı. Yaşananlar, kurumun güvenlik kameralarına da yansıdı.

İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Kurumumuzda nefes borusuna şeker kaçan bir vatandaşımız, personelimizin dikkati ve hızlı Heimlich manevrası müdahalesi sayesinde kurtarıldı. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, doğru zamanlama ve bilinciyle hayat kurtaran mesai arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. İlk yardım hayat kurtarır." ifadelerine yer verildi.