İSKİ son verileri paylaştı: İstanbul barajlarında doluluk oranları belli oldu (3 Ekim 2026)

Yağışlı sistemlerin etkisini sürdürmesi halinde barajlardaki artışın devam edeceğini belirten Özdemir, "Birkaç günlük yağışın ardından sınırlı da olsa bir yükseliş var. Önümüzdeki dönemde beklenen yağışlar, su rezervleri açısından olumlu katkı sağlayacaktır." diye konuştu. Su kaynaklarının korunması için tüketimin kontrollü olması gerektiğine dikkati çeken Özdemir, vatandaşların ve kurumların suyu tasarruflu kullanmasının önemini vurguladı.