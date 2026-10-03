Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İSKİ son verileri paylaştı: İstanbul barajlarında doluluk oranları belli oldu (3 Ekim 2026)

İSKİ son verileri paylaştı: İstanbul barajlarında doluluk oranları belli oldu (3 Ekim 2026)

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son günlerde etkili olan yağışların da etkisiyle yükseldi.

Kaynak: AA
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İSKİ son verileri paylaştı: İstanbul barajlarında doluluk oranları belli oldu (3 Ekim 2026) - Resim: 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 27 Eylül'de yüzde 36,21'e kadar düşen barajlardaki doluluk oranı, son altı günde giderek arttı.

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İSKİ son verileri paylaştı: İstanbul barajlarında doluluk oranları belli oldu (3 Ekim 2026) - Resim: 2

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün yüzde 39 olarak ölçüldü.

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İSKİ son verileri paylaştı: İstanbul barajlarında doluluk oranları belli oldu (3 Ekim 2026) - Resim: 3

Barajlardaki doluluk oranı şöyle:

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İSKİ son verileri paylaştı: İstanbul barajlarında doluluk oranları belli oldu (3 Ekim 2026) - Resim: 4

Ömerli'de yüzde 55,82

Darlık'ta yüzde 60,12

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İSKİ son verileri paylaştı: İstanbul barajlarında doluluk oranları belli oldu (3 Ekim 2026) - Resim: 5

Elmalı'da yüzde 84,85

Terkos'ta yüzde 32,2

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İSKİ son verileri paylaştı: İstanbul barajlarında doluluk oranları belli oldu (3 Ekim 2026) - Resim: 6

Alibey'de yüzde 36,52

Büyükçekmece'de yüzde 26,37

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İSKİ son verileri paylaştı: İstanbul barajlarında doluluk oranları belli oldu (3 Ekim 2026) - Resim: 7

Sazlıdere'de yüzde 20,63

Istrancalar'da yüzde 19,48

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İSKİ son verileri paylaştı: İstanbul barajlarında doluluk oranları belli oldu (3 Ekim 2026) - Resim: 8

Kazandere'de yüzde 11,32

Pabuçdere'de yüzde 2,48 olarak hesaplandı.

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İSKİ son verileri paylaştı: İstanbul barajlarında doluluk oranları belli oldu (3 Ekim 2026) - Resim: 9

Kente su sağlayan baraj ve göletlerin toplam biriktirme hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olurken mevcut su miktarı 338,85 milyon metreküp şeklinde kaydedildi.

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İSKİ son verileri paylaştı: İstanbul barajlarında doluluk oranları belli oldu (3 Ekim 2026) - Resim: 10

Barajların yanı sıra kente su sağlayan Melen'den 431 milyon, Yeşilçay'dan ise 114,78 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 545,78 milyon metreküp su alındı.

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İSKİ son verileri paylaştı: İstanbul barajlarında doluluk oranları belli oldu (3 Ekim 2026) - Resim: 11

İSKİ istatistiklerine göre, 3 Ekim itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranları yıllara göre 2016'da yüzde 44,76, 2017'de yüzde 56,12, 2018'de yüzde 55,45, 2019'da yüzde 48,27, 2020'de yüzde 36,4, 2021'de yüzde 50,51, 2022'de yüzde 47,88, 2023'te yüzde 23,49, 2024'te yüzde 37,64, 2025'te yüzde 27,81 ve 2026'da yüzde 39,04 olarak kaydedildi.

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İSKİ son verileri paylaştı: İstanbul barajlarında doluluk oranları belli oldu (3 Ekim 2026) - Resim: 12

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, yaptığı değerlendirmede, barajlardaki doluluk oranının birkaç günlük yağışın etkisiyle yüzde 36'dan yüzde 39'a çıktığını dile getirdi.

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İSKİ son verileri paylaştı: İstanbul barajlarında doluluk oranları belli oldu (3 Ekim 2026) - Resim: 13

Yağışlı sistemlerin etkisini sürdürmesi halinde barajlardaki artışın devam edeceğini belirten Özdemir, "Birkaç günlük yağışın ardından sınırlı da olsa bir yükseliş var. Önümüzdeki dönemde beklenen yağışlar, su rezervleri açısından olumlu katkı sağlayacaktır." diye konuştu. Su kaynaklarının korunması için tüketimin kontrollü olması gerektiğine dikkati çeken Özdemir, vatandaşların ve kurumların suyu tasarruflu kullanmasının önemini vurguladı.

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