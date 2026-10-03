Kaynak: AA

Faiz karşılığında para verdikleri, senet imzalattıkları, alacakların tahsili amacıyla tehdit ve cebir kullandıkları, ayrıca ödeme güçlüğü yaşayan şahıslara organ nakli konusunda baskı yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için belirlenen 18 adrese operasyon yapıldı.

BİRÇOK SUÇ ALETİ ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerdeki aramada, 19 milyon 905 bin lira değerinde senet, çok sayıda bedeli yazılmamış senet ve satış sözleşmesi, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 tüfek, 85 fişek, 58 çeşitli nitelikte kesici alet, 36 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 13 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.