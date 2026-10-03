Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 75 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

Adana, İzmir, Samsun, Antalya, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu illerde 1945 ekip, 4 bin 863 personel, 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Çalışmalar neticesinde 985 kilo 777 gram uyuşturucu ile 1 milyon 537 bin 667 adet uyuşturucu hap bulundu.

Operasyonlarda yakalanan 1297 şüpheliden 714'ü tutuklanırken, 179'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.