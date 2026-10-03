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Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde haber sitelerine ve sivil toplum kuruluşlarına ait sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engellerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, artan engelleme kararlarının kamuoyunda tartışılan "fon skandalının" araştırılmasını engelleme amacı taşıdığını savundu.

"ERİŞİM ENGELİ İSTİSNAİ BİR TEDBİR OLMAKTAN ÇIKTI"

Açıklamasında T24, Evrensel ve Kısa Dalga gibi medya organlarının yanı sıra Uluslararası Af Örgütü, ALİKEV ve Prof. Dr. Yaman Akdeniz gibi kişi ile kurumların hesaplarının engellendiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, kararları eleştirerek durumun geldiği noktayı şu sözlerle ifade etti:

"Türkiye'de artık her gün yüzlerce sosyal medya hesabına, habere ve internet sitesine erişim engeli getiriliyor. Ve daha trajikomik olanı, yıllardır Türkiye’deki erişim engellerini takip eden Prof. Dr. Yaman Akdeniz'in hesabı bile erişime engellendi. Son olarak da yine bulunan anlamsız bir gerekçeyle, Türkiye'nin en büyük internet haber sitelerinden T24 toptan kapatıldı. Erişim engeli artık istisnai bir hukuki tedbir olmaktan çıktı."

"ENGELLER, SORUŞTURMANIN DA ÖNÜNDE BİR ENGELDİR"

Sansür mekanizmasının özellikle son günlerde "fon skandalı" ile ilgili haberler üzerinde yoğunlaştığını öne süren Kılıçdaroğlu, söz konusu sürecin siyasi bir ideoloji barındırmadığını ve tüm vatandaşların mağduriyetine yol açtığını belirtti. Kılıçdaroğlu, basının görevini yapmasına izin verilmesi çağrısında bulunarak "Burada insanların alın teriyle biriktirdiği para var. Kimler kazandı? Kimler önceden biliyordu? Kimlerin siyasi ve bürokratik bağlantıları vardı? Bunları sormak suç değildir. Bunları araştırmak gazetecinin görevidir. Eğer gerçekten bu fon skandalının üzerine gitmek istiyorsanız, önce gazetecilerin önünden çekilin. Haberleri engellemeyin. Gazetecileri susturmayın. Hesapları kapatmayın. Çünkü bugün bu erişim engelleri yalnızca basın özgürlüğünün önünde bir engel değildir. Bu soruşturmanın önünde de bir engeldir" dedi.

İKTİDARA 'BAĞLANTILARI AÇIKLAYIN' ÇAĞRISI

İktidara ve internet altyapısını yöneten yetkililere de seslenen Kılıçdaroğlu, milyarlarca liralık skandalın arka planının aydınlatılması gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, açıklamasını şu soruları yönelterek tamamladı:

"Şimdi iktidara açıkça soruyorum: Siz gerçekten bu fon skandalının bütün bağlantılarının ortaya çıkmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Kim, hangi fonlardan milyonlar, milyarlar kazandı? Kimlerin bürokraside akrabaları, yakınları vardı? Kimler, bunları denetlemekle görevliyken görmedi? İstiyorsanız, gazetecilerin önünden çekileceksiniz. Bu ülkenin interneti, kendisi hakkında çıkan haberleri kapatabileceği özel bir vana değildir. İnternetin vanasının başında oturanlara sesleniyorum: Ne yaptığınızı, niye yaptığınızı görüyorum ve biliyorum. Çekin elinizi oradan. Suçlarınızı böyle kapatamazsınız."