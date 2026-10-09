Kaynak: Haber Merkezi

Dijital mecralardaki kapalı grupların çocuklar üzerindeki tehdidine dikkat çeken Prof. Dr. Emel Baştürk, kapalı mesajlaşma uygulamalarında çocukların duygusal yakınlık, tehdit veya şantaj yoluyla şiddete ve suça sürüklendiğini ifade etti.

Özellikle Telegram ve Discord gibi platformlarda yürütülen bu tehlikeli ağların basit bir akran etkileşimi olmadığını vurgulayan Baştürk, ebeveynlerin çocuklarının dijital ayak izlerini çok daha yakından takip etmesi gerektiğinin altını çizdi.

AİLELER İÇİN 3 KRİTİK "ŞÜPHE" SİNYALİ

Prof. Dr. Baştürk, ebeveynlerin çocuklarında dikkat etmesi gereken şüpheli davranışları ve uyarı sinyallerini şu şekilde sıraladı:

SAHTE / ANONİM HESAP KULLANIMI

Çocuğun birden fazla gizli veya anonim sosyal medya hesabı işletip işletmediği kontrol edilmeli.

MESAJ SİLTME ALIŞKANLIĞI

Yapılan yazışmaların ve sohbet geçmişlerinin sürekli olarak temizlenmesi bir uyarı işareti olarak değerlendirilmeli.

GEÇ SAATLERDE GİZLİ MESAJLAŞMA

Ailenin uyuduğu saatlerde telefon veya bilgisayar başında gizli mesajlaşmalar yapılıp yapılmadığına dikkat edilmeli.

Baştürk, bu tür durumların tespiti halinde ebeveynlerin çekinmeden müdahale etmesi gerektiğini belirterek, "Gerekiyorsa çocuğunuzun telefonunu da kurcalayın lütfen. Çünkü bu durumlar artık ergenlik davranışı denilerek geçiştirilemez" uyarısında bulundu.

"KÜRESEL ÇETELER İŞ BAŞINDA: C31K VE 764 TEHLİKESİ"

Dijital ortamlardaki tehlikenin küresel boyut boyut kazandığını belirten Prof. Dr. Emel Şerife Baştürk, ABD'de FBI tarafından yürütülen ve 350'den fazla kişinin gözaltına alındığı "764" adlı örgüte dikkat çekti. Bu grupların çocukları cinsel içerikli görüntülere ve suça zorladığını belirten Baştürk, Türkiye'de çökertilen "C31K" isimli yeni nesil suç örgütünü hatırlatarak; yapılan operasyonların ve gözaltıların tehlikenin tamamen bittiği anlamına gelmediğini vurguladı.

PROF. DR. EMEL BAŞTÜRK KİMDİR?

Prof. Dr. Emel Baştürk, yeni medya çalışmaları, siber zorbalık, toplumsal cinsiyet ve sürdürülebilir habercilik alanlarında uzmanlaşmış kıdemli bir iletişim bilimleri akademisyeni ve yazardır. Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra akademik kariyerine Kocaeli Üniversitesi'nde devam eden Baştürk, günümüzde aynı üniversitenin İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Özellikle çocukların dijital dünyadaki güvenliği, siber zorbalıkla mücadele ve medyadaki kadın temsili üzerine yürüttüğü bilimsel çalışmalar ve toplumsal farkındalık projeleriyle tanınan başarılı akademisyen, geçmişteki muhabirlik deneyiminin de katkısıyla yeni nesil gazetecilik odaklı akademik yayınlarına aktif olarak devam etmektedir.