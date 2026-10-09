Baykar’ın ortağından Koç Holding’in fabrikasına kanca

Fabrikadaki yaklaşık 150 personelin durumu henüz netlik kazanmadı. İtalyan metal işçileri sendikası UILM temsilcisi Gianluca Ficco, niyet beyanının somut bir projeye dönüşmesi gerektiğini vurgulayarak çalışanlarda boş beklenti yaratılmaması çağrısında bulundu. Henüz satış, kiralama ya da kesinleşmiş bir yatırım miktarı açıklanmış değil.