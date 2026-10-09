Koç Holding’in küresel beyaz eşya markası Beko’nun İtalya’daki Siena fabrikasının geleceği, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı’nda gerçekleştirilen üst düzey toplantıda ele alındı.
Baykar’ın ortağından Koç Holding’in fabrikasına kanca
Koç Holding bünyesinde yer alan Beko’nun İtalya’daki Siena fabrikasının geleceği netleşiyor. Baykar’ın ortağı savunma ve havacılık devi Leonardo’dan Siena kancası geldi.Kaynak: Diğer
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; görüşmenin öne çıkan gelişmesi, İtalyan savunma ve havacılık devi Leonardo’nun Siena tesisinin yeniden sanayileştirilmesine destek vermeye hazır olduğunu duyurması oldu. İtalya Sanayi Bakanı Adolfo Urso ve Siena Belediyesi bu ilgiyi doğruladı.
Türkiye tarafındaki dikkat çeken yönü ise Leonardo’nun Selçuk Bayraktar yönetimindeki Baykar ile olan stratejik ortaklığı. İki şirket, Haziran 2025’te insansız hava araçlarının üretimi, geliştirilmesi, elektronik sistemleri ve bakımı için yarı yarıya hisse paylı LBA Systems adıyla ortak bir girişim kurmuştu.
Böylece Siena’daki sürecin bir tarafında Koç Holding’in beyaz eşya yatırımı, diğer tarafında ise Baykar’ın savunma sanayisindeki partneri yer almış oldu.
Fabrikadaki yaklaşık 150 personelin durumu henüz netlik kazanmadı. İtalyan metal işçileri sendikası UILM temsilcisi Gianluca Ficco, niyet beyanının somut bir projeye dönüşmesi gerektiğini vurgulayarak çalışanlarda boş beklenti yaratılmaması çağrısında bulundu. Henüz satış, kiralama ya da kesinleşmiş bir yatırım miktarı açıklanmış değil.
Öte yandan toplantıda Beko’nun İtalya sanayi planına yönelik sendikal eleştiriler de dile getirildi:
Cassinetta tesisindeki yeni fırın modelinin piyasaya çıkışının geciktiği iddia edildi.
Melano ve Comunanza fabrikalarında üretim hacimlerinin hedeflerin altında kalması sebebiyle kısa çalışma desteği başvurularının arttığı öne sürüldü.
Roma'da gerçekleşen bu temasların ardından süreç üç temel soru işaretine odaklandı:
"Beko ile Leonardo arasında doğrudan bir görüşme trafiği başlayacak mı?
Leonardo tesiste nasıl bir savunma-havacılık üretimi planlıyor?
Baykar ile olan LBA Systems ortaklığı Siena'daki bu potansiyel dönüşümde rol oynayacak mı?"
İtalyan hükümetinin arabuluculuğunda yürütülen bu girişimlerin somut bir yatırıma dönüşüp dönüşmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.