İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu

İstanbul'da elektrik dağıtım şirketleri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamalara göre, şebeke iyileştirme, bakım, yatırım ve abone bağlantı çalışmaları kapsamında 9 Ekim 2026 Cuma günü pek çok ilçede planlı kesintiler uygulanacak. Vatandaşlar hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi olacağını merakla araştırıyor.