İstanbul'da elektrik dağıtım şirketleri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamalara göre, şebeke iyileştirme, bakım, yatırım ve abone bağlantı çalışmaları kapsamında 9 Ekim 2026 Cuma günü pek çok ilçede planlı kesintiler uygulanacak. Vatandaşlar hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi olacağını merakla araştırıyor.
İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu
İstanbul'da bakım, yatırım ve bağlantı çalışmaları nedeniyle Anadolu ve Avrupa yakasındaki 25 ilçede bugün planlı elektrik kesintileri yaşanacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ güncel kesinti programını duyurdu.Züleyha Öncü
ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
Anadolu yakasında elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler şu şekilde sıralandı:
Üsküdar: Özden, Kaşıkçılar, Dere, Uzundere, Erkuş, Erler, Zaferler, Ercan, Zümrüt, Gülbahçe, Nevzat Demir, Alemdağ ve Tuğra sokaklarında gün içinde farklı saat aralıklarında kesintiler uygulanacak.
Ümraniye: Atatürk, Fazıl, Yayla, Şah Cihan, Yenigün, Sena, İbrişim, Yiğitalp, Asude, Semra, Barbaros, Yaprak, Sakarya, Kasacılar ve daha pek çok sokakta 09.00 ile 18.00 saatleri arasında değişen zaman dilimlerinde elektrik verilemeyecek.
Tuzla: Fırat, Bahadır, Karacabey, Karadağ, Ülkü, Nurbanu, Dereboyu, Berfin ve Devrim sokakları başta olmak üzere çeşitli bölgelerde 09.30 - 18.00 saatleri arasında kesinti yaşanacak.
Şile: İmrenli, Deha, Oğlak, Fırtına, Köprü Geçidi, Armutbahçesi ve Petunya sokaklarında 09.00 - 18.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.
Sultanbeyli: Kosova, Taşlık, Hat, Fatih, Beydağı, Gişeler, Rabia ve Atatürk sokaklarında günün farklı saatlerinde kesintiler olacak.
Sancaktepe: Ordu sokaklarında 09.30 - 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Pendik: Fırat, Bahadır, Karacabey, Karadağ, Parlar, Uluçınarlar, Kocatepe, Hudut ve Yunus sokaklarında 09.00 - 18.00 saatleri arasında planlı kesintiler var.
Maltepe: Büyükbakkalköy Yolu, Kemer, Kaçkar, Alim, Has ve Samandıra Yolu çevresinde 09.30 - 14.45 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
Kartal: Çamlık, Yakacık, Kocatepe, Hudut, Neslihan, İncir, Dalyan, Yeşeren ve Melodi sokaklarında 09.00 - 17.00 saatleri arasında kesinti yaşanacak.
Çekmeköy: Yunus Emre, Yakut, Üsküdar, Köroğlu, Kalender, Hanzade, Ertuğrul Gazi ve çevre sokaklarda gün içinde farklı saatlerde elektrik verilemeyecek.
AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
Avrupa yakasında BEDAŞ programına göre kesinti uygulanacak ilçeler:
Esenyurt: Namık Kemal, Koza, Orhan Gazi, Yunus Emre ve İnönü mahallelerinde şube bağlantısı, TM bakımı ve 3. şahıs çalışmaları nedeniyle günün farklı saatlerinde (gece dahil) kesintiler olacak.
Beylikdüzü: Sahil Mahallesi'nde 09.00 - 17.00 saatleri arasında ETD bağlantı işi nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
Bakırköy: Basınköy, Yenimahalle ve Yeşilköy mahallelerindeki bazı sokaklarda 09.00 - 17.00 saatleri arasında 3. şahıs çalışmaları dolayısıyla kesinti uygulanacak.
Zeytinburnu: Veliefendi ve Çırpıcı mahallelerindeki çok sayıda sokakta 09.00 - 17.00 saatleri arasında kesinti var.
Avcılar: Tahtakale Mahallesi'ndeki Babadağ, Bayrak, Simge ve Çamlıdere sokaklarında 09.00 - 17.00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesilecek.
Başakşehir: Şahintepe Mahallesi'ndeki pek çok sokakta 09.00 - 17.00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı sebebiyle elektrik verilemeyecek.
Bayrampaşa: Ortamahalle, Vatan, Kocatepe ve Cevatpaşa mahallelerinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında farklı sürelerde planlı kesintiler uygulanacak.
Eyüpsultan: Emniyettepe Mahallesi Orhun Sokak'ta 08.00 - 15.00 saatleri arasında kesinti olacak.
Çatalca: Başak ve Çiftlikköy mahallelerinde 09.00 - 17.00 saatleri arasında yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
Esenler: Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Menderes ve Havaalanı mahallelerinde kapsamlı TM bakımı ve önleyici bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 - 17.00 saatleri arasında kesintiler olacak.
Gaziosmanpaşa: Karayolları Mahallesi ve Merkez'de 09.00 - 18.00 saatleri arasında bakım ve bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.
Sultangazi: Cebeci, Uğur Mumcu ve Sultançiftliği mahallelerinde SCADA ve abone bağlantı çalışmaları nedeniyle gün boyu kesintiler yaşanacak.
Güngören: Merkez, Akıncılar ve Güven mahallelerindeki pek çok sokakta 09.00 - 17.00 saatleri arasında önleyici bakım ve abone bağlantısı çalışmaları yapılacak.
Bahçelievler: Şirinevler, Bahçelievler ve Siyavuşpaşa mahallelerinde 07.30 - 17.00 saatleri arasında değişen saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacak.
Vatandaşların elektrik kesintisinde mağduriyet yaşamamaları için bölgelerindeki detaylı sokak ve saat listelerini AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın resmi internet sitelerinden kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.