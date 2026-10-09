Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu

İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu

İstanbul'da bakım, yatırım ve bağlantı çalışmaları nedeniyle Anadolu ve Avrupa yakasındaki 25 ilçede bugün planlı elektrik kesintileri yaşanacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ güncel kesinti programını duyurdu.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu - Resim: 1

İstanbul'da elektrik dağıtım şirketleri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamalara göre, şebeke iyileştirme, bakım, yatırım ve abone bağlantı çalışmaları kapsamında 9 Ekim 2026 Cuma günü pek çok ilçede planlı kesintiler uygulanacak. Vatandaşlar hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi olacağını merakla araştırıyor.

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İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu - Resim: 2

ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Anadolu yakasında elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler şu şekilde sıralandı:

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İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu - Resim: 3

Üsküdar: Özden, Kaşıkçılar, Dere, Uzundere, Erkuş, Erler, Zaferler, Ercan, Zümrüt, Gülbahçe, Nevzat Demir, Alemdağ ve Tuğra sokaklarında gün içinde farklı saat aralıklarında kesintiler uygulanacak.

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İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu - Resim: 4

Ümraniye: Atatürk, Fazıl, Yayla, Şah Cihan, Yenigün, Sena, İbrişim, Yiğitalp, Asude, Semra, Barbaros, Yaprak, Sakarya, Kasacılar ve daha pek çok sokakta 09.00 ile 18.00 saatleri arasında değişen zaman dilimlerinde elektrik verilemeyecek.

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İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu - Resim: 5

Tuzla: Fırat, Bahadır, Karacabey, Karadağ, Ülkü, Nurbanu, Dereboyu, Berfin ve Devrim sokakları başta olmak üzere çeşitli bölgelerde 09.30 - 18.00 saatleri arasında kesinti yaşanacak.

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İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu - Resim: 6

Şile: İmrenli, Deha, Oğlak, Fırtına, Köprü Geçidi, Armutbahçesi ve Petunya sokaklarında 09.00 - 18.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

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İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu - Resim: 7

Sultanbeyli: Kosova, Taşlık, Hat, Fatih, Beydağı, Gişeler, Rabia ve Atatürk sokaklarında günün farklı saatlerinde kesintiler olacak.

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İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu - Resim: 8

Sancaktepe: Ordu sokaklarında 09.30 - 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

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İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu - Resim: 9

Pendik: Fırat, Bahadır, Karacabey, Karadağ, Parlar, Uluçınarlar, Kocatepe, Hudut ve Yunus sokaklarında 09.00 - 18.00 saatleri arasında planlı kesintiler var.

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İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu - Resim: 10

Maltepe: Büyükbakkalköy Yolu, Kemer, Kaçkar, Alim, Has ve Samandıra Yolu çevresinde 09.30 - 14.45 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

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İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu - Resim: 11

Kartal: Çamlık, Yakacık, Kocatepe, Hudut, Neslihan, İncir, Dalyan, Yeşeren ve Melodi sokaklarında 09.00 - 17.00 saatleri arasında kesinti yaşanacak.

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İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu - Resim: 12

Çekmeköy: Yunus Emre, Yakut, Üsküdar, Köroğlu, Kalender, Hanzade, Ertuğrul Gazi ve çevre sokaklarda gün içinde farklı saatlerde elektrik verilemeyecek.

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İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu - Resim: 13

AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Avrupa yakasında BEDAŞ programına göre kesinti uygulanacak ilçeler:

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İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu - Resim: 14

Esenyurt: Namık Kemal, Koza, Orhan Gazi, Yunus Emre ve İnönü mahallelerinde şube bağlantısı, TM bakımı ve 3. şahıs çalışmaları nedeniyle günün farklı saatlerinde (gece dahil) kesintiler olacak.

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İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu - Resim: 15

Beylikdüzü: Sahil Mahallesi'nde 09.00 - 17.00 saatleri arasında ETD bağlantı işi nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

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İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu - Resim: 16

Bakırköy: Basınköy, Yenimahalle ve Yeşilköy mahallelerindeki bazı sokaklarda 09.00 - 17.00 saatleri arasında 3. şahıs çalışmaları dolayısıyla kesinti uygulanacak.

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İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu - Resim: 17

Zeytinburnu: Veliefendi ve Çırpıcı mahallelerindeki çok sayıda sokakta 09.00 - 17.00 saatleri arasında kesinti var.

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İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu - Resim: 18

Avcılar: Tahtakale Mahallesi'ndeki Babadağ, Bayrak, Simge ve Çamlıdere sokaklarında 09.00 - 17.00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesilecek.

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İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu - Resim: 19

Başakşehir: Şahintepe Mahallesi'ndeki pek çok sokakta 09.00 - 17.00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı sebebiyle elektrik verilemeyecek.

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İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu - Resim: 20

Bayrampaşa: Ortamahalle, Vatan, Kocatepe ve Cevatpaşa mahallelerinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında farklı sürelerde planlı kesintiler uygulanacak.

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İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu - Resim: 21

Eyüpsultan: Emniyettepe Mahallesi Orhun Sokak'ta 08.00 - 15.00 saatleri arasında kesinti olacak.

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İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu - Resim: 22

Çatalca: Başak ve Çiftlikköy mahallelerinde 09.00 - 17.00 saatleri arasında yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

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İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu - Resim: 23

Esenler: Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Menderes ve Havaalanı mahallelerinde kapsamlı TM bakımı ve önleyici bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 - 17.00 saatleri arasında kesintiler olacak.

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İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu - Resim: 24

Gaziosmanpaşa: Karayolları Mahallesi ve Merkez'de 09.00 - 18.00 saatleri arasında bakım ve bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

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İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu - Resim: 25

Sultangazi: Cebeci, Uğur Mumcu ve Sultançiftliği mahallelerinde SCADA ve abone bağlantı çalışmaları nedeniyle gün boyu kesintiler yaşanacak.

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İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu - Resim: 26

Güngören: Merkez, Akıncılar ve Güven mahallelerindeki pek çok sokakta 09.00 - 17.00 saatleri arasında önleyici bakım ve abone bağlantısı çalışmaları yapılacak.

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İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu - Resim: 27

Bahçelievler: Şirinevler, Bahçelievler ve Siyavuşpaşa mahallelerinde 07.30 - 17.00 saatleri arasında değişen saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

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İstanbul’da 25 ilçede elektrik kesintisi: Saatler belli oldu - Resim: 28

Vatandaşların elektrik kesintisinde mağduriyet yaşamamaları için bölgelerindeki detaylı sokak ve saat listelerini AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın resmi internet sitelerinden kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

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