Kaynak: ANKA

Muharrem İnce'nin parti kurmanın ciddi bir iş olduğuna yönelik sözlerine değinen Ümit Özdağ, kendilerinin de parti kurmanın ciddi bir iş olduğunu bildiklerini söyledi.

Özdağ, açıklamasında, “Ama parti kurmak ciddi bir iş olduğu kadar, insanın kurduğu partiden kaçmaması da ciddi bir iştir” ifadelerini kullandı.

"BİNLERCE İNSANI PARTİLERİNDEN AYIRIP..."

İnce'nin geçmişte parti kurma sürecinde yaşananlara da değinen Özdağ, binlerce insanın partilerinden ayrıldığını ve parti teşkilatları için çeşitli harcamalar yapıldığını savundu.

Özdağ, “Binlerce insanı partilerinden ayırıp, çocuklarının nafakalarına il ve ilçe binaları kurdurup, genel merkez kurdurup” sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.

"KİŞİSEL KARİYERİNİZ İÇİN PARTİDEN KAÇARSANIZ..."

Ümit Özdağ, Muharrem İnce'nin kurduğu partiden ayrılarak başka bir siyasi partide kariyer araması halinde bunun millet ve tarih açısından sorgulanacağını ifade etti.

Özdağ, “Ondan sonra kendi kişisel kariyeriniz için kurduğunuz partiden kaçıp, kendinize başka bir siyasi partide eğer kariyer ararsanız doğrusu bunu ne millete ne tarihe anlatırsınız” dedi.

"SİZ ÜZÜLÜRSÜNÜZ"

İnce'nin “Ümit Özdağ benden daha fazla para harcadı siyasette” sözlerine de yanıt veren Özdağ, bu konuda dikkat çeken bir göndermede bulundu.

Özdağ, “Kimin daha fazla para harcadığına gelince, isterseniz o konulara hiç girmeyin. Siz üzülürsünüz” ifadelerini kullandı.