Erzincan-Sivas kara yolunda bakıma giden otomobil, seyir halindeyken motorunda başlayan yangın sonucu alevlere teslim oldu. Araç yangın sonucu tamamen yandı ve kullanılamaz duruma geldi.
Ulalar mevkisinde öğle saatlerinde yaşanan olayda, seyir halindeki aracın motor bölümünden dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, taşıtı hemen yol kenarına çekerek dışarı çıktı.
Kısa sürede tüm motor bölümünü saran alevler büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü; ancak olay sonucunda araçta büyük çapta maddi hasar oluştu ve otomobil kullanılamaz hale geldi.