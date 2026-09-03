Yeniçağ Gazetesi
03 Eylül 2026 Perşembe
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem YENİ Parti ve CHP çekişmesinde YSK kararını verdi

YENİ Parti ve CHP çekişmesinde YSK kararını verdi

CHP'nin 38. olağan kurultayının iptalini kapsayan mutlak butlan kararının ardından CHP içerisinden doğan Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti ve CHP arasında yaşanan gerginlikler sonrası YSK kararını açıkladı.

Aykut Metehan Aykut Metehan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
YENİ Parti ve CHP çekişmesinde YSK kararını verdi - Resim: 1

YENİ Parti'nin kurulmasından sonra 91 milletvekili ve 240'ın üzerinde CHP'li belediye başkanı partilerinde istifa ederek YENİ Parti'ye katılmıştı.

1 9
YENİ Parti ve CHP çekişmesinde YSK kararını verdi - Resim: 2

Ancak YENİ Parti ve CHP arasındaki gerilim ve karşılıklı atışmalar siyasi uzlaşıyla neticelenmemiş, taraflar adeta "rakip parti" imajı çizmeye devam etmişti.

2 9
YENİ Parti ve CHP çekişmesinde YSK kararını verdi - Resim: 3

İki parti arasındaki çekişme sonucu CHP'li Menderes belediyesi de AK Parti'ye geçmişti.

3 9
YENİ Parti ve CHP çekişmesinde YSK kararını verdi - Resim: 4

Belediyelerdeki Meclis üyelerinin de CHP'li ve YENİ Partili üyeler olarak ayrımlar gözlemlenmiş, birçok CHP'li üye YENİ Parti'ye katılmıştı.

4 9
YENİ Parti ve CHP çekişmesinde YSK kararını verdi - Resim: 5

YSK, CHP-YENİ Parti arasındaki Meclis üyeliği çekişmesinde emsal bir karara imza attı.

5 9
YENİ Parti ve CHP çekişmesinde YSK kararını verdi - Resim: 6

Eskişehir’de CHP ile Yeni Parti arasında tartışmaya neden olan belediye meclisi üyeliğinde CHP’nin itirazı kabul edildi.

6 9
YENİ Parti ve CHP çekişmesinde YSK kararını verdi - Resim: 7

Gazete Pano'nun haberine göre, CHP listesinden seçilen üyenin istifasıyla boşalan koltuğa, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçen yedek üye Kasım Aktaş getirilecekti.

7 9
YENİ Parti ve CHP çekişmesinde YSK kararını verdi - Resim: 8

İlçe Seçim Kurulu, boşalan koltuğun CHP’ye ait olması nedeniyle sıradaki yedeğin de CHP’li olması gerektiğine karar verdi. Meclis üyeliğine Baha Güngör getirildi.

8 9
YENİ Parti ve CHP çekişmesinde YSK kararını verdi - Resim: 9

CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç:
“Eskişehirlilerin CHP’ye verdiği oylarla kazanılan hiçbir makamın siyasi hesaplarla başka partilere taşınmasına müsaade etmeyeceğiz.”

9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro