YENİ Parti'nin kurulmasından sonra 91 milletvekili ve 240'ın üzerinde CHP'li belediye başkanı partilerinde istifa ederek YENİ Parti'ye katılmıştı.
YENİ Parti ve CHP çekişmesinde YSK kararını verdi
CHP'nin 38. olağan kurultayının iptalini kapsayan mutlak butlan kararının ardından CHP içerisinden doğan Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti ve CHP arasında yaşanan gerginlikler sonrası YSK kararını açıkladı.Aykut Metehan
Ancak YENİ Parti ve CHP arasındaki gerilim ve karşılıklı atışmalar siyasi uzlaşıyla neticelenmemiş, taraflar adeta "rakip parti" imajı çizmeye devam etmişti.
İki parti arasındaki çekişme sonucu CHP'li Menderes belediyesi de AK Parti'ye geçmişti.
Belediyelerdeki Meclis üyelerinin de CHP'li ve YENİ Partili üyeler olarak ayrımlar gözlemlenmiş, birçok CHP'li üye YENİ Parti'ye katılmıştı.
YSK, CHP-YENİ Parti arasındaki Meclis üyeliği çekişmesinde emsal bir karara imza attı.
Eskişehir’de CHP ile Yeni Parti arasında tartışmaya neden olan belediye meclisi üyeliğinde CHP’nin itirazı kabul edildi.
Gazete Pano'nun haberine göre, CHP listesinden seçilen üyenin istifasıyla boşalan koltuğa, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçen yedek üye Kasım Aktaş getirilecekti.
İlçe Seçim Kurulu, boşalan koltuğun CHP’ye ait olması nedeniyle sıradaki yedeğin de CHP’li olması gerektiğine karar verdi. Meclis üyeliğine Baha Güngör getirildi.
CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç:
“Eskişehirlilerin CHP’ye verdiği oylarla kazanılan hiçbir makamın siyasi hesaplarla başka partilere taşınmasına müsaade etmeyeceğiz.”