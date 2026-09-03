Kaynak: Haber Merkezi

Karayolu, demiryolu, yüksek hızlı tren (YHT) ve havalimanı yatırımlarını inceleyen Cevdet Akay, bazı projelerde başlangıçta öngörülen maliyetlerle güncel tutarlar arasındaki büyük artışlara dikkat çekti.

Akay’ın paylaştığı verilere göre, 78 milyon TL olarak öngörülen bir YHT yatırımının güncel maliyeti 216,5 milyar TL’ye, 385 milyon TL’lik bir demiryolu yatırımının maliyeti 91 milyar 694 milyon TL’ye ulaştı.

Benzer şekilde, 4 milyar TL olarak belirlenen bir havalimanı yatırımının güncel maliyetinin 64 milyar 980 milyon TL’ye, 17 milyon TL’lik bir karayolu yatırımının ise 14 milyar 656 milyon TL’ye yükseldiği belirtildi.

Akay, söz konusu rakamların tamamının doğrudan kamu zararı olarak nitelendirilemeyeceğine dikkat çekerken, projelerin yıllar içerisinde tamamlanamamasının ve maliyetlerdeki artışların kamu bütçesi üzerindeki etkisinin sorgulanması gerektiğini savundu.

Akay, açıklamasında kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin hesap verilmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşa ‘Kaynak nereden bulunacak?’ diye soranlar, kamu kaynaklarının nasıl harcandığının hesabını da vermek zorunda.”

CHP’li Akay’ın gündeme getirdiği hesaplama, özellikle uzun yıllardır tamamlanmayı bekleyen ulaştırma projelerinde başlangıç maliyetleri ile güncel yatırım bedelleri arasındaki farkı yeniden tartışmaya açtı.