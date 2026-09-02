Kaynak: DHA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Arap Devletleri Ligi arasında yükseköğretim, bilim ve araştırma alanlarında yeni ve kurumsal iş birlikleri oluşturulması amacıyla Yükseköğretim İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da katıldı. Özvar, Türkiye ile Arap dünyası arasındaki ilişkilerin ortak tarih, güçlü kültürel bağlar, karşılıklı saygı ve köklü beşeri temaslara dayandığını belirtti.

Toplantının bu ortak mirası yükseköğretim alanında somut, sürdürülebilir ve sonuç odaklı bir ortaklığa dönüştürme iradesini ortaya koyduğunu ifade eden Özvar, üniversitelerin yalnızca bilgi aktaran kurumlar olmadığını, bilim üreten ve nitelikli insan kaynağı yetiştiren yapılar olduğunu söyledi.

İŞ BİRLİĞİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Özvar, toplantının iş birliğini genel niyet beyanlarının ötesine taşıyan kapsamlı bir çerçeve ortaya koyacağını belirtti.

Bu kapsamda öğrenci, akademisyen, araştırmacı ve idari personel hareketliliğinin artırılması, ortak lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Ortak araştırma merkezleri ve bilimsel ağların kurulmasının yanı sıra kalite güvencesi, akreditasyon, diplomaların tanınması ve denklik süreçlerinde deneyim paylaşımı da iş birliğinin temel başlıkları arasında yer alacak.

YAPAY ZEKA VE SAĞLIK BİLİMLERİ ÖNCELİKLİ ALANLAR ARASINDA

Türkiye ile Arap dünyası arasındaki yükseköğretim iş birliğinde ülkelerin kalkınması açısından stratejik öneme sahip alanlara öncelik verilecek.

Bu alanlar arasında yapay zeka, sağlık bilimleri, mühendislik, yenilenebilir enerji, su kaynakları, tarım, gıda güvenliği, iklim değişikliği ve dijital dönüşüm bulunuyor.

Özvar, söz konusu başlıkların yalnızca bilimsel araştırma konusu olmadığını, toplumların refahı, ekonomik bağımsızlığı ve gelecekte karşılaşılacak sınamalara hazırlık açısından ortak sorumluluk alanları olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE-ARAP YÜKSEKÖĞRETİM FORUMU DÜZENLENECEK

Özvar, Türkiye-Arap Yükseköğretim Forumunun en az iki yılda bir, dönüşümlü olarak Türkiye’de ve Arap Devletleri Ligi üyesi bir ülkede düzenleneceğini açıkladı.

Forumun yükseköğretim yöneticileri, rektörler, araştırmacılar ve politika yapıcıları bir araya getiren düzenli bir istişare ve stratejik eşgüdüm platformu olması planlanıyor.

ORTAK EYLEM PLANI HAZIRLANACAK

Türkiye ile Arap Devletleri Ligi arasındaki iş birliğini somut hedeflere dönüştürmek amacıyla her iki taraftan üçer temsilcinin yer alacağı Arap Devletleri Ligi-Türkiye Yükseköğretim Çalışma Grubu oluşturulacak.

Çalışma grubu; öncelikli alanları, önerilen faaliyetleri, katılımcı kurumları, olası finansman kaynaklarını ve uygulama takvimini içeren ortak bir eylem planı hazırlayacak.

Böylece yükseköğretim alanındaki iş birliğinin ölçülebilir hedeflere, belirli sorumluluklara ve izlenebilir sonuçlara dönüştürülmesi amaçlanıyor.