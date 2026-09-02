Kaynak: İHA

Beyoğlu'nda 29 Ağustos Cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Firuzağa Mahallesi'nde olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.D. (15), M.A. (14), A.K. (14) ve T.Y.C. (14), sokakta karşılaştıkları Abdullah A.'yı darbetti.

CEP TELEFONU VE 2 BİN LİRAYI ÇALDILAR

Şüpheliler, ardından Abdullah A.'nın cep telefonu ile cüzdanındaki 2 bin lirayı alarak kaçtı. Darp anları ise çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İhbarın ardından çalışma başlatan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri, olaya karışan 4 şüphelinin kimliğini belirledi. Kısa sürede yakalanan A.D., M.A., A.K. ve T.Y.C., işlemleri yapılmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.