Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için belirleyici olmaya devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam alıyor. Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri verileri merakla bekleniyordu. TÜİK tarafından bugün açıklanan enflasyon verisiyle emeklilerin alacağı 2 aylık maaş zam farkı ortaya çıktı.
Emeklinin 2 aylık maaş zam farkı ortaya çıktı
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 ocak ayı zam oranı için belirleyici olan enflasyon verisi açıklandı. Maaş zam farkını belirleyen 2 rakam ortaya çıktı. İşte detaylar…Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK verilerine göre 2026'nın ilk beş ayında; Ocak'ta yüzde 4,84, Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta yüzde 1,94, Nisan'da yüzde 4,18 ve Mayıs'ta yüzde 1,71 enflasyon farkı belirlenmişti.
Haziran ayında yüzde 0.99 enflasyon farkı ile beraber SSK ve Bağ-Kur'lular için yüzde 17,76 oran netleşirken, memurlar için bu süreç yüzde 13,52 zam farkı kesinleşmişti.
En düşük maaşın 20 bin TL’ye eşitlenmesi ile yüzde 17,76 emekli aylığı 23 bin 552 TL olmuştu.
Milyonlarca emeklinin 2027 ocak zam farkını belirleyecek TÜİK rakamı belli oldu.
Yüzde 19,56 7 aylık enflasyon verisinin ardından bu ayki verinin eklenmesiyle birlikte bu rakam 8 ayda yüzde 22,06 olarak ortaya çıktı.
Emekli maaş zam farkı oranı ise yüzde 3,65 olarak hesaplandı, bu durumda en düşük emekli maaşının 24 bin 411 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.
Açıklanan enflasyon verisi üzerinden yaptığımız bir diğer hesaplamaya göre ise, en düşük emekli maaşı alan kişinin 2 aylık kaybı 830 TL olarak ortaya çıktı.
Memur emeklilerinin maaş zam farkı oranı ise toplu sözleşmeden dolayı 2 aylık veriden sonra netleşecek.