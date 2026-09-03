Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Emeklinin 2 aylık maaş zam farkı ortaya çıktı

Emeklinin 2 aylık maaş zam farkı ortaya çıktı

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 ocak ayı zam oranı için belirleyici olan enflasyon verisi açıklandı. Maaş zam farkını belirleyen 2 rakam ortaya çıktı. İşte detaylar…

Kaynak: Haber Merkezi
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Emeklinin 2 aylık maaş zam farkı ortaya çıktı - Resim: 1

Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için belirleyici olmaya devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam alıyor. Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri verileri merakla bekleniyordu. TÜİK tarafından bugün açıklanan enflasyon verisiyle emeklilerin alacağı 2 aylık maaş zam farkı ortaya çıktı.

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Emeklinin 2 aylık maaş zam farkı ortaya çıktı - Resim: 2

TÜİK verilerine göre 2026'nın ilk beş ayında; Ocak'ta yüzde 4,84, Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta yüzde 1,94, Nisan'da yüzde 4,18 ve Mayıs'ta yüzde 1,71 enflasyon farkı belirlenmişti.

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Emeklinin 2 aylık maaş zam farkı ortaya çıktı - Resim: 3

Haziran ayında yüzde 0.99 enflasyon farkı ile beraber SSK ve Bağ-Kur'lular için yüzde 17,76 oran netleşirken, memurlar için bu süreç yüzde 13,52 zam farkı kesinleşmişti.

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Emeklinin 2 aylık maaş zam farkı ortaya çıktı - Resim: 4

En düşük maaşın 20 bin TL’ye eşitlenmesi ile yüzde 17,76 emekli aylığı 23 bin 552 TL olmuştu.

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Emeklinin 2 aylık maaş zam farkı ortaya çıktı - Resim: 5

Milyonlarca emeklinin 2027 ocak zam farkını belirleyecek TÜİK rakamı belli oldu.

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Emeklinin 2 aylık maaş zam farkı ortaya çıktı - Resim: 6

Yüzde 19,56 7 aylık enflasyon verisinin ardından bu ayki verinin eklenmesiyle birlikte bu rakam 8 ayda yüzde 22,06 olarak ortaya çıktı.

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Emeklinin 2 aylık maaş zam farkı ortaya çıktı - Resim: 7

Emekli maaş zam farkı oranı ise yüzde 3,65 olarak hesaplandı, bu durumda en düşük emekli maaşının 24 bin 411 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

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Emeklinin 2 aylık maaş zam farkı ortaya çıktı - Resim: 8

Açıklanan enflasyon verisi üzerinden yaptığımız bir diğer hesaplamaya göre ise, en düşük emekli maaşı alan kişinin 2 aylık kaybı 830 TL olarak ortaya çıktı.

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Emeklinin 2 aylık maaş zam farkı ortaya çıktı - Resim: 9

Memur emeklilerinin maaş zam farkı oranı ise toplu sözleşmeden dolayı 2 aylık veriden sonra netleşecek.

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