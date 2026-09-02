Kaynak: İHA

Olay, kent merkezindeki Debboy mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yol kenarına park edilen otomobilin el freni çekilmedi. Bir süre hareketsiz kalan araç, daha sonra sürücüsü olmadan ilerlemeye başladı.

Kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen yayaya yöneldiğini gören kişi, üzerine gelen araçtan son anda uzaklaşmayı başardı. Yayanın kenara çekilmesiyle olası bir ezilme tehlikesi önlendi.

Çevrede bulunan bir kişi ise hareket eden otomobili durdurabilmek için aracın peşinden koştu. Ancak otomobil, kaldırım üzerindeki saksıya çarptıktan sonra durabildi.

Kimsenin yaralanmadığı olay, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin sürücüsüz şekilde ilerlemesi ve yayanın son anda kurtulması saniye saniye yer aldı.