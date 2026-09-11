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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin Ciro Endeksleri verilerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Temmuz ayında yıllık yüzde 30,2 arttı.

YILLIK CİRO ARTIŞINDA İNŞAAT İLK SIRADA

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, 2026 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 31,5, inşaat ciro endeksi yüzde 35,8, ticaret ciro endeksi yüzde 27,7 ve hizmet ciro endeksi yüzde 34,5 arttı.

Böylece yıllık bazda en yüksek ciro artışı yüzde 35,8 ile inşaat sektöründe gerçekleşti.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 1,7 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,7 yükseldi.

Toplam cironun alt detaylarında ise Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,0, inşaat ciro endeksi yüzde 9,2 ve hizmet ciro endeksi yüzde 2,5 arttı. Ticaret sektörü ciro endeksi ise aylık bazda değişmedi.