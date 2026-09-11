Katılımevim’de 64 milyar TL’lik işlem: İki holding resmen anlaştı

İZİN VE ONAY SÜREÇLERİ BAŞLATILDI

"Söz konusu açıklamamız sonrasında yürütülen görüşmeler neticesinde, planlanan pay devir işleminin temel ticari ve finansal şartları konusunda mutabakata varıldığı ve bu kapsamda işlemin tamamlanmasına yönelik olarak başta Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ilgili diğer resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli izin, onay ve başvuru süreçlerinin başlatılmasına karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.

Planlanan işlemin tamamlanması, gerekli izin ve onayların alınması ile taraflarca kararlaştırılan diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olup, konuya ilişkin gelişmeler sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır."