Milyarlarca liralık şirket yapısında dengeleri değiştirebilecek görüşmelerde yeni aşamaya geçildi.
Katılımevim’de 64 milyar TL’lik işlem: İki holding resmen anlaştı
Tera Grubu ile Pusula Finans Holding’in sahip olduğu bağlı şirketlerdeki payların devralınmasına ilişkin taraflar arasında mutabakata varıldı.Kaynak: Diğer
Açıklama, Pusula Holding bünyesinde bulunan Katılımevim’den geldi. Şirkette yüzde 29,50 doğrudan payı bulunan ve güncel borsa değeri yaklaşık 64 milyar lira olan Pusula Finans Holding, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile diğer ilgili resmi kurum ve kuruluşlara izin başvurusunda bulundu.
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., şirketin ortaklık yapısını değiştirebilecek önemli bir görüşmenin başladığını 9 Eylül’de yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, Pusula Finans Holding payları ile Pusula Finans Holding’in sahip olduğu Katılımevim, Pusula Portföy Yönetimi ve Pusula Yatırım Menkul Değerler başta olmak üzere grup şirketlerindeki payların devralınması amacıyla Tera Grubu ile görüşmelere başlandığı belirtildi.
HOLDİNGLER ARASINDA MUTABAKAT SAĞLANDI
Şirkette yüzde 29,50 doğrudan payı bulunan ve güncel borsa değeri yaklaşık 64 milyar TL olan Pusula Finans Holding ile Tera Grubu arasında mutabakata varıldı.
Mutabakata ilişkin açıklama, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlandı.
Gerekli izin, onay ve başvuru süreçlerinin başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İZİN VE ONAY SÜREÇLERİ BAŞLATILDI
"Söz konusu açıklamamız sonrasında yürütülen görüşmeler neticesinde, planlanan pay devir işleminin temel ticari ve finansal şartları konusunda mutabakata varıldığı ve bu kapsamda işlemin tamamlanmasına yönelik olarak başta Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ilgili diğer resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli izin, onay ve başvuru süreçlerinin başlatılmasına karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.
Planlanan işlemin tamamlanması, gerekli izin ve onayların alınması ile taraflarca kararlaştırılan diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olup, konuya ilişkin gelişmeler sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır."