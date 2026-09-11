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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ait ticaret satış hacim endeksi sonuçlarını paylaştı. Açıklanan veriler, iç ticarette farklı kalemlerde belirgin değişimler yaşandığını ortaya koydu.

Temmuzda toplam ticaret satış hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 oranında sınırlı bir gerileme kaydetti. Aylık bazdaki düşüş ise yüzde 2,5 olarak kayıtlara geçti.

Alt sektörler incelendiğinde, toptan ticaret kanadındaki gerileme dikkat çekti. Toptan ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 4,2, bir önceki aya göre ise yüzde 4,5 azaldı.

Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı satış hacmi ise aylık yüzde 0,9 artmasına karşın, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,8 oranında geriledi.

Sektörün genelindeki düşüş eğilimine rağmen perakende ticaretteki canlılık sürdü. Perakende ticaret satış hacmi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükselirken, yıllık bazda yüzde 10,4’lük güçlü bir artış kaydetti. Böylece perakende, temmuz ayında ticaretteki büyümenin ana motoru oldu.