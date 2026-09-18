YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, imar yolsuzluğu ve rüşvet iddiaları kapsamında tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i cezaevinde ziyaret etti.
Özel, beraberindeki YENİ Parti heyetiyle birlikte Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na geldi. Heyette YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve partili milletvekilleri de yer aldı.
ÖZEL, BOZBEY İLE GÖRÜŞTÜ
Özgür Özel ve beraberindeki heyet, tutuklu bulunan Mustafa Bozbey ile görüşmek üzere cezaevine giriş yaptı. Ziyaretin ardından Özel’in cezaevi önünde basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.