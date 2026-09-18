Görgün ve Dalkıran’dan kritik uçuş: HÜRKUŞ-II ve HÜRJET’i test ettiler

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, HÜRKUŞ-II’nin kabul faaliyetleri öncesinde kol halinde test uçuşu gerçekleştirdi. İkili, HÜRKUŞ-II’nin ardından MURAD AESA Radarı ile donatılan HÜRJET ile de test uçuşu yaptı.