YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, imar yolsuzluğu ve rüşvet iddiaları kapsamında tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i cezaevinde ziyaret etti.

Özel, beraberindeki YENİ Parti heyetiyle birlikte Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na geldi. Heyette YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve partili milletvekilleri de yer aldı. Özgür Özel ve YENİ Parti heyetinden Bozbey’e cezaevi ziyareti - Resim : 1

ÖZEL, BOZBEY İLE GÖRÜŞTÜ

Özgür Özel ve beraberindeki heyet, tutuklu bulunan Mustafa Bozbey ile görüşmek üzere cezaevine giriş yaptı. Ziyaretin ardından Özel’in cezaevi önünde basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.