Mehmet Şimşek'i zora sokacak 8 kritik soru...

4) Yapay fiyat oluşumunun içinde yer alanlar ve fonları tasfiye edilecek yedi portföy yönetim şirketinin sahipleri arasında benim sayabildiğim 4 banka sahipliği var. İçlerinde banka izni almadan önce kara para soruşturmasında adı geçenler bile var. Bu bankaların izinlerinin ne zaman ve kimler tarafından verildiğini sorgulayacak mısınız? Dönemin BDDK başkanı ve üyeleri hakkında bu verilen izinlere ilişkin soruşturma açacak mısınız?