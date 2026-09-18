Kerim Rota, "Sayın bakan yarın sabah NTV'de olacakmış. Sanırım bu kez Sermaye Piyasası hakkında da konuşacaktır. Benim kafamda dönüp dolaşan ilk sorular aşağıda" diyerek şu soruları bakana yöneltti...
Mehmet Şimşek'i zora sokacak 8 kritik soru...
Ekonomist Kerim Rota, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yürüttüğü manipülasyon soruşturmaları ve fon tasfiyeleriyle ilgili olarak, yarın NTV’de programa katılması beklenen bakana yöneltilmek üzere 8 soru paylaştı. İşte sorular...Kaynak: Haber Merkezi
1) Kasım 2025'te "manipülasyon var, izin vermeyeceğiz" dediniz. Önlemlerin alınması için neden on ay beklediniz? Konuyu siz mi ciddiye almadınız, yoksa bazı siyasi bariyerleri mi aşamadınız?
2) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde yapay fiyat oluşumu açıkça şuç olarak tanımlanmışken onlarca hissede işlem yapanlar ve yüzlerce fonda bunu taşıyan fon yöneticileri hakkında neden bu sabaha dek hiçbir suç duyurusu yapılmadı? Bu bekleyişin sorumluları hakkında işlem yapacak mısınız? Yedi portföy yönetim şirketinin bu işlere bulaşmış olması ve 130 fonun tasfiyeye tabi tutulması karşısında, SPK içinde ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak mısınız?
3) Bu fonların Tefas'a açılmasına izin veren, bankaların kapısının önünden geçemeyen şirketlere şişirme değerleme raporlarıyla halka arz izni veren, isim ve faaliyet değişikliğiyle milyar dolar değerlere ulaşan bir kasa bir masa şirketlere göz yuman SPK'nın eski iki başkanı ve o dönemin üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacak mısınız?
4) Yapay fiyat oluşumunun içinde yer alanlar ve fonları tasfiye edilecek yedi portföy yönetim şirketinin sahipleri arasında benim sayabildiğim 4 banka sahipliği var. İçlerinde banka izni almadan önce kara para soruşturmasında adı geçenler bile var. Bu bankaların izinlerinin ne zaman ve kimler tarafından verildiğini sorgulayacak mısınız? Dönemin BDDK başkanı ve üyeleri hakkında bu verilen izinlere ilişkin soruşturma açacak mısınız?
5) Size bağlı MASAK, fonları temerrüde düşen ve yatırımcıların parasını ödeyemeyen kişilerin mal varlıklarına ve hesaplarına bloke koydu mu?
6) Bu yapının içinde yer alan finansal kuruluş sahipleri bankalarını ve bazı şirketlerini bugün de yönetmeye devam ediyorlar. Buna ne zaman son vermeyi düşünüyorsunuz?
7) Katılımevim ve Birevim'in Emlak Katılım tarafından satın alınması söz konusu. Burada oluşacak kamu zararını şeffaf biçimde açıklayacak mısınız? Bu kamu zararının eski sahiplerden tahsilini sağlayacak mısınız? Yoksa şirketi Emlak Katılım devralacak ve sorumlulukları ortadan mı kalkacak?
8) Varlık fonunun bu kriz nedeniyle yaptığı piyasa müdahalelerinden oluşan kar veya zararı şeffaf bir şekilde açıklamayı düşünüyor musunuz?