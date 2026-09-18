Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? (18 Eylül 2026)

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizi 250 baz puan artırmasının ardından piyasalar sert bir düşüş tepkisi verse de sonradan toparlanma eğilimine girdi. Faiz kararı saatinde yüzde 3’ü aşan kayıp yaşayan ons altın 1 gün içinde yüzde 3,44’lük artış ile 4 bin 381 dolar seviyelerine geri döndü.