ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizi 250 baz puan artırmasının ardından piyasalar sert bir düşüş tepkisi verse de sonradan toparlanma eğilimine girdi. Faiz kararı saatinde yüzde 3’ü aşan kayıp yaşayan ons altın 1 gün içinde yüzde 3,44’lük artış ile 4 bin 381 dolar seviyelerine geri döndü.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? (18 Eylül 2026)
ABD Merkez Bankası'nın (FED) 250 baz puanlık faiz kararı sonrası piyasalarda yaşanan ilk şok dalgası yerini hızlı bir toparlanmaya bıraktı. Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatlarında ise rakamlar değişti.Süleyman Çay
Bugün ise ons altın cephesi yükseliş ile başladı. Saat 06.53 sıralarında yüzde 0,35’lik günlük artış ile ons altın 4 bin 357 dolar seviyelerinde işlem gördü.
Türkiye piyasasında yaşanan son gelişmeler sonrası borsada yaşanan dalgalanma ise gram altın TL cephesini vurmadığı görüldü. Gram altın da yüzde 1’lik yükseliş ile 6 bin 835 TL bandında seyretti.
Kapalıçarşı altın fiyatları ise milyonlarca yatırımcının merak konusu oldu. Kapalıçarşı’da gram altın 6 bin 843 TL satış fiyatıyla çıkarken yükseliş yüzdesi 0,39 oldu.
Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları şu şekilde konumlandı;
Gram Altın
Alış: 6.763,14 TL
Satış: 6.843,65 TL
Düşük / Yüksek: 6.804,00 TL / 7.007,02 TL
Çeyrek Altın
Alış: 11.066,00 TL
Satış: 11.165,00 TL
Düşük / Yüksek: 11.101,00 TL / 11.432,00 TL
Yarım Altın
Alış: 22.138,00 TL
Satış: 22.324,00 TL
Düşük / Yüksek: 22.194,00 TL / 22.856,00 TL
Tam Altın
Alış: 44.181,00 TL
Satış: 44.504,00 TL
Düşük / Yüksek: 44.246,00 TL / 45.566,00 TL
Gremse Altın
Alış: 109.638,00 TL
Satış: 110.832,00 TL
Düşük / Yüksek: 110.191,00 TL / 113.477,00 TL
Has Altın
Alış: 6.797,13 TL
Satış: 6.829,99 TL
Düşük / Yüksek: 6.790,42 TL / 6.993,03 TL
Dolar TL cephesi ise güne tarihi rekor kırarak girdi. Dolar TL yüzde 0,27’lik değer ile 48,77 TL bandında giriş yaptı.
109 dolarlara kadar sert yükseliş yaşayan petrol fiyatları düşüşe geçti. Yüzde 0,12’lik günlük düşüş kaybı ile Brent Ham Petrol 104 dolarda seyrini gösterdi.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.