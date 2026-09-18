Yeniçağ Gazetesi
18 Eylül 2026 Cuma
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? (18 Eylül 2026)

Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? (18 Eylül 2026)

ABD Merkez Bankası'nın (FED) 250 baz puanlık faiz kararı sonrası piyasalarda yaşanan ilk şok dalgası yerini hızlı bir toparlanmaya bıraktı. Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatlarında ise rakamlar değişti.

Süleyman Çay Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? (18 Eylül 2026) - Resim: 1

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizi 250 baz puan artırmasının ardından piyasalar sert bir düşüş tepkisi verse de sonradan toparlanma eğilimine girdi. Faiz kararı saatinde yüzde 3’ü aşan kayıp yaşayan ons altın 1 gün içinde yüzde 3,44’lük artış ile 4 bin 381 dolar seviyelerine geri döndü.

1 14
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? (18 Eylül 2026) - Resim: 2

Bugün ise ons altın cephesi yükseliş ile başladı. Saat 06.53 sıralarında yüzde 0,35’lik günlük artış ile ons altın 4 bin 357 dolar seviyelerinde işlem gördü.

2 14
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? (18 Eylül 2026) - Resim: 3

Türkiye piyasasında yaşanan son gelişmeler sonrası borsada yaşanan dalgalanma ise gram altın TL cephesini vurmadığı görüldü. Gram altın da yüzde 1’lik yükseliş ile 6 bin 835 TL bandında seyretti.

3 14
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? (18 Eylül 2026) - Resim: 4

Kapalıçarşı altın fiyatları ise milyonlarca yatırımcının merak konusu oldu. Kapalıçarşı’da gram altın 6 bin 843 TL satış fiyatıyla çıkarken yükseliş yüzdesi 0,39 oldu.

4 14
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? (18 Eylül 2026) - Resim: 5

Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları şu şekilde konumlandı;

5 14
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? (18 Eylül 2026) - Resim: 6

Gram Altın

Alış: 6.763,14 TL

Satış: 6.843,65 TL

Düşük / Yüksek: 6.804,00 TL / 7.007,02 TL

6 14
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? (18 Eylül 2026) - Resim: 7

Çeyrek Altın

Alış: 11.066,00 TL

Satış: 11.165,00 TL

Düşük / Yüksek: 11.101,00 TL / 11.432,00 TL

7 14
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? (18 Eylül 2026) - Resim: 8

Yarım Altın

Alış: 22.138,00 TL

Satış: 22.324,00 TL

Düşük / Yüksek: 22.194,00 TL / 22.856,00 TL

8 14
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? (18 Eylül 2026) - Resim: 9

Tam Altın

Alış: 44.181,00 TL

Satış: 44.504,00 TL

Düşük / Yüksek: 44.246,00 TL / 45.566,00 TL

9 14
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? (18 Eylül 2026) - Resim: 10

Gremse Altın

Alış: 109.638,00 TL

Satış: 110.832,00 TL

Düşük / Yüksek: 110.191,00 TL / 113.477,00 TL

10 14
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? (18 Eylül 2026) - Resim: 11

Has Altın

Alış: 6.797,13 TL

Satış: 6.829,99 TL

Düşük / Yüksek: 6.790,42 TL / 6.993,03 TL

11 14
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? (18 Eylül 2026) - Resim: 12

Dolar TL cephesi ise güne tarihi rekor kırarak girdi. Dolar TL yüzde 0,27’lik değer ile 48,77 TL bandında giriş yaptı.

12 14
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? (18 Eylül 2026) - Resim: 13

109 dolarlara kadar sert yükseliş yaşayan petrol fiyatları düşüşe geçti. Yüzde 0,12’lik günlük düşüş kaybı ile Brent Ham Petrol 104 dolarda seyrini gösterdi.

13 14
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? (18 Eylül 2026) - Resim: 14

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

14 14
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro